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"Переоцінили свої сили": Захід не поставить Україні зброю в заплановані дати - нардеп

Андрій Ганчук
16 квітня 2023, 13:23 оновлено 16 квітня, 13:23
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Існують проблеми з постачанням Україні боєприпасів і технічним станом переданих танків Leopard 2, сказав депутат Верховної Ради Сергій Рахманін.
ВСУ, Леопард 2
Танки Leopard 2 іноді потребують капітального ремонту - депутат / Колаж 93 ОМБр, Bundeswehr

Західні партнери не зможуть надати Україні озброєння в рамках раніше запланованих термінів. Присутні проблеми з постачанням боєприпасів і технічним станом танків Leopard 2. Захід і українські чиновники працюють над тим, щоб вирівняти ситуацію. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергій Рахманін.

В ефірі Радіо НВ він розповів про те, що на даний момент існують проблеми з постачанням Україні озброєнь від Заходу. Країни-партнери частково переоцінили свої сили, коли брали на себе конкретні зобов'язання.

"Там є і об'єктивні, і суб'єктивні складності. Об'єктивні полягають в тому, що засоби ураження, озброєння потрібно довезти, доставити в Україну так, щоб максимально їх убезпечити. Суб'єктивні - вони, на жаль, не нові і я про це говорив, і не тільки я, тому що наші партнери, коли вони брали на себе відповідні зобов'язання, вони трохи переоцінили свої сили", - вважає Рахманін.

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За словами парламентарія, є питання щодо технічного стану деяких озброєнні. В першу чергу - танків Leopard 2. Різні модифікації танків не відповідають нормам бронетехніки, яка використовується під час бойових дій. Тому танки не вдається поставити так швидко, як очікувалося.

"Вони (танки Leopard 2, - ред.) потребують відновлення, вони потребують ремонту; іноді регламентно-поточного, іноді, на жаль, капітального. І тому в принципі поставка танків, зокрема, відбувається не так швидко, як це повинно бути", - пояснив ситуацію нардеп.

Крім того, за словами депутата, Україна стикається з проблемами отримання боєприпасів. Причому як радянського зразка, запаси яких закінчуються по всьому світу, так і боєприпасів НАТО калібру 155 мм, на яких працює низка артилерійських систем ЗСУ.

Також він додав, що Київ і західні партнери працюють над тим, щоб вирівняти ситуацію, проте Заходу навряд чи вдасться поставити Україні обіцяні озброєння в заплановані терміни.

"Якраз, в принципі, і зусилля наших партнерів, і зусилля чиновників, посадових осіб-українців якраз спрямовані на те, щоб максимально зробити більш інтенсивними і ритмічними ці постачання. У чомусь ситуація вирівнюється. Але, на превеликий жаль, скажімо так, я думаю, що про це можна говорити, тому що про це говорять вже вголос, в тому числі і українські чиновники, і про це пишуть і західна преса, про це згадували, наприклад, The Washington Post, в принципі ті дати постачань озброєнь, які планували раніше, вони, на жаль, не будуть дотримані", - підкреслив Сергій Рахманін.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про контрнаступ армії України ухвалить Генеральний штаб ЗСУ. За словами чиновника, все вирішиться в останній момент. В України є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі припустили, що контрнаступ ЗСУ може початися в травні відразу на декількох напрямках. Один зі співрозмовників зробив припущення, згідно з яким українські війська можуть здійснити просування в 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль лінії забезпечення окупантів РФ і створити плацдарм для нового наступу вже в 2024 році.

В Інституті вивчення війни розповіли, що агресор Росія перекинула в Бахмут повітряно-десантні війська. Ймовірно, окупанти кинули підкріплення до міста, щоб спробувати стримати можливий контрнаступ ЗСУ.

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Війна Росії проти України:

ЗСУ війська Росії Сергій Рахманін війна Росії та України
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