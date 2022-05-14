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Ситуація в Херсоні показує провал амбітних планів Путіна в Україні – британська розвідка

14 травня 2022, 09:40

Якщо Росії навіть вдасться провести "референдум" про створення так званої "ХРН" на теренах Херсонщини, то результати будуть підтасованими.

Ситуація в Херсоні показує провал амбітних планів Путіна в Україні – британська розвідка/ Скрін з відео

Встановлення російськими окупантами у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює, що амбітні політичні плани російського диктатора Володимира Путіна в Україні провалилися.

"Військово-цивільна адміністрація Херсона", яка була встановлена окупантами, оголосила, що проситиме РФ включити регіон до свого складу. Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії у новому огляді.

Як зазначають у британській розвідці, Росія у початковому плані вторгнення в Україну цілком ймовірно передбачала, що застосовуватиме методи сфальсифікованих референдумів, щоб взяти українські території під свій контроль.

"Той факт, що РФ досягла успіху лише у встановленні проросійського місцевого керівництва у Херсоні, підкреслює провал вторгнення Росії у досягненні прогресу в напрямку її політичних цілей в Україні" – наголошують в Міноборони Британії.

Зазначається, що країна-агресорка може сфальсифікувати результати "референдуму" про створення так званої "ХРН" на теренах Херсонщини, якщо РФ таки вдасться такий захід провести.

Проте жителі Херсонщини швидше за все продовжать показувати свою незгоду з російською окупацією, зазначають у британській розвідці.

Путін може спробувати оголосити "ХРН" у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині готується "референдум" про оголошення "ХНР", яку загарбники також можуть приєднати до своєї країни.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти вже навіть почали друкувати бюлетені для "референдуму".

Також повідомлялося, що віце-спікерка Держдуми Росії Анна Кузнєцова приїхала в окупований російськими загарбниками Херсон, щоб допомагати колаборантам.

Дивіться онлайн новини Херсона:

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