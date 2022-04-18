УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Кабмін затвердив тарифи на світло до листопада: скільки платитимуть українці

18 квітня 2022, 14:02

Також повідомляється, що у відповідній постанові Кабміну про тарифи на електроенергію дата 30 квітня 2022 року була замінена на 31 жовтня 2022 року.

Електроенергія, тарифи, світло, ціна на електроенергію
Електроенергія, тарифи, світло, ціна на електроенергію / ua.depositphotos.com

Тарифи на електроенергію, які планували збільшувати після завершення опалювального сезону-2022, не будуть коригуватися в найближчі шість місяців. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.

До слова, нині діючі тарифи були введені з жовтня 2021 року. Наприклад, для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1,44 грн. В Україні така кількість електроенергії споживає близько 80 відсотків домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф — 1,68 грн за кіловат.

читайте такожЧернігів залишився без світла, газу, опалення та води

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один-прискорення миру.

Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
електричка новини України тарифи на світло
Реклама
Популярне
Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіакуЖаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливи Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПонти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" Росії Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській області Путін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в КремліПутін взяв у заручники родичів своїх наближених: інсайдер про розбірки в Кремлі
Підтримайте Главред

Останні новини

14:37

Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня

14:36

Глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську арміюВідео

14:05

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів зі старого хліба і бур'янів

14:02

Кабмін затвердив тарифи на світло до листопада: скільки платитимуть українці

13:47

"Варварський удар по цивільних": кількість загиблих у Львові зросла до 7, стан 3 поранених – важкийВідео

Реклама
13:38

"Регіна поїхала кукухою": "голуб миру" Тодоренко постить сторіз про дружбу України з Росією

13:27

Війна в Україні протверезила Путіна: чи наважиться він на ядерний удар та мобілізацію в РосіїПогляд

13:14

Гороскоп на картах Таро на травень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:12

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна - хоче, щоб його обміняли на людей у МаріуполіВідео

13:07

"Ні грама співчуття": експерт пояснив, чому не можна співчувати рідним окупантів

12:36

Армія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичВідео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів

12:22

На Житомирській трасі поблизу Стоянки відкрили рух тимчасовою переправою – Кубраков

12:11

Ракети раптово поміняли напрямок: львівський депутат повідомив, куди цілилися окупанти

12:03

Полковник РФ заблукав на "навчаннях" в Україні і повернувся додому "двохсотим"Відео

11:54

Тодоренко підтримала Україну? Ведуча повідомила про сварки в родині через політику

11:32

У звільнених районах Житомирщини розмінували 8 населених пунктів – Тимошенко

11:25

Вперше з початку війни: за один день в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало

11:18

Психолог розповіла, як боротися з надмірним хвилюванням

11:17

Російський пропагандист довів, що РФ б'є по житлових будинках МаріуполяВідео

Реклама
11:14

Наступ Росії на Донбасі: які завдання мінімум і максимум має намір виконати ПутінПогляд

10:57

Росіяни зайшли в Кремінну, евакуація неможлива через вуличні бої - губернатор Гайдай

10:49

Ворог завдав чотири ракетних удари по Львову: 6 загиблих, 11 постраждалих, зокрема дитина

10:28

Повторить долю Каддафі: Аваков спрогнозував, як помре ПутінВідео

10:24

ЗСУ повернули 10-річній дівчинці відібраний у неї окупантами смартфон

10:20

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи

10:05

"Я бачив, як він по воді йшов, зуб даю": Потап висміяв стогони Марченко про "месію" Медведчука

09:34

"Є лють": Кулеба відкинув всі закиди з приводу неетичності українців щодо окупантівВідео

09:14

Чому порятунок російського Карфагену - це ілюзіяПогляд

09:13

Вранці окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину: над столицею – чорний дим

09:10

"Союзмультфільм щось знав": в РФ злякалися пророцтва про війну в мультику 1973 рокуВідео

08:55

Ворог готується скинути на Азовсталь у Маріуполі багатотонні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000-журналістВідео

08:23

Моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на кораблі після удару ракетВідео

08:15

Солдати РФ відмовляються виконувати наказ Путіна - понад 100 військових не хочуть повертатися на війну

07:27

Холодноярівці визволили Гусарівку під Харковом: загарбники втратили "Тор", танки і машини постачання

07:13

Українські захисники знищили розвідгрупу військ РФ і вразили понад 100 цілей окупантів

06:40

Під палубою був потужний вибух: у Мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракетВідео

06:38

Мінус літак, БПЛА "Орлан-10", а "на десерт" - два Мі-24 і один Ка-52: ЗСУ влаштували пекло окупантам у небі

06:28

9 травня в Росії під загрозою, або чому Кремль мовчить про причини загибелі "Москви"Погляд

06:01

РФ може знову атакувати Київ: Зеленський пояснив, чому важлива битва за ДонбасВідео

Реклама
05:28

Чорнобаївка - 16:0: ЗСУ знищили склади з ракетними боєприпасами окупантів на Херсонщині

05:10

Україна має шанс повернути окуповані Крим та Донбас - ІлларіоновВідео

04:40

Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиВідео

04:10

Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

03:37

Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

03:05

Поки Україна у вогні: Таїсія Повалій виступила в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим

02:35

"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з УкраїноюВідео

02:05

Тривалість війни залежить від 2 факторів: експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна слабкість СШАВідео

01:30

Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФВідео

00:58

Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцямВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти