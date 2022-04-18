Кабмін затвердив тарифи на світло до листопада: скільки платитимуть українці

Електроенергія, тарифи, світло, ціна на електроенергію / ua.depositphotos.com

Тарифи на електроенергію, які планували збільшувати після завершення опалювального сезону-2022, не будуть коригуватися в найближчі шість місяців. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.

До слова, нині діючі тарифи були введені з жовтня 2021 року. Наприклад, для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1,44 грн. В Україні така кількість електроенергії споживає близько 80 відсотків домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф — 1,68 грн за кіловат.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один-прискорення миру.

Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.

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