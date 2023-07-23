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РФ збирає ракети: Жданов спрогнозував цілі нового масованого удару ворога

Олексій Тесля
23 липня 2023, 09:04 оновлено 23 липня, 09:13
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Олег Жданов не сумнівається в тому, що російські ракети незабаром знову прилетять на територію України.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов попередив про ймовірність нових ударів РФ / колаж фото Главред, Міноборони РФ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував ймовірність масованих ракетних атак РФ по Україні після удару по Кримському мосту.

"Не сумніваюся, що російські ракети прилетять на територію України, але вони б прилетіли в будь-якому випадку - і з інцидентом на мосту, і без нього. Нинішня пауза в ракетних ударах обумовлена лише тим, що, швидше за все, Росія просто накопичує ракети", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт розповів про те, куди РФ може направити ракети у разі нового удару по Україні.

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"Думаю, ударів по якихось нових місцях не буде. Ракетні удари завжди спрямовані проти мирного населення. Завжди. Відсоток ураження військових об'єктів мінімальний. В основному росіяни б'ють по мирних об'єктах, містах, скупченнях людей. Що ж, будемо очікувати і тренувати нашу ППО", — додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує потужний ракетний удар. Існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні, заявила керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно РФ вночі атакувала Київ дронами. Російські окупанти атакували Київ дронами"Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі безпілотники вдалося збити.

Раніше російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

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Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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