Путіну доведеться відвести війська: Зеленський назвав зброю перелому на полі бою

Агресор Росія вже відвела свої кораблі в Чорному морі після того, як стала втрачати багато кораблів, нагадав президент Володимир Зеленський західним ЗМІ.

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Ракети Taurus можуть стати зброєю перелому у війні з Росією - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Далекобійна зброя на балансі Збройних сил України, така, як ракети Taurus, призвела б до перелому у війні і змусила б російських загарбників відвести свої війська на суші так само, як і раніше на морі в Чорноморській акваторії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 він розповів про те, що такі ракети, як німецькі Taurus, можуть змінити хід війни.

"У нас дефіцит і не вистачає різної амуніції, включно з далекобійною. Звісно, коли в тебе такий дефіцит, наша мета - деокупувати свої землі та закінчити війну. І маючи сильну зброю іноді, ви знаєте, до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші війська ворога бояться, якщо ти використовуєш ту чи іншу зброю. Вони відходять", - зазначив гарант. відео дня

Також він додав, що завдяки далекобійним ракетам російські окупанти відведуть свої війська вже на суші, як раніше вже було на морі.

"Такий самий приклад міг би змінити те, про що ви запитали - і хід на суші, хід війни війни на землі. Якщо в тебе є відповідна зброя і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах, наприклад, по Херсону. Вони стоять на іншому березі Дніпра. І їхня далекобійність міцніша, ніж наша. Вони стріляють артилерією понад 20 км, а в нас до 20 км артилерійський снаряд. І уявіть собі, якщо в тебе є далекобійна зброя - ти можеш їх вибити далі. І вони самі, вони люди недосвідчені, багато хто з них боїться. І якби туди долітала наша зброя - вони б також відходили", - сказав Володимир Зеленський і наголосив, що подібне озброєння допомогло б українцям просуватися вперед.

Ракети Taurus для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив проти постачань Україні ракет Taurus. Свою позицію він пояснив тим, що надання такого озброєння, мовляв, може втягнути Німеччину у війну з Росією.

Також Шольц побоюється, що Україна нібито може вдарити 500-кілометровою ракетою Taurus по Москві. При цьому він додав, що Берлін постачатиме зброї Києву більше, ніж інші країни.

Німеччина не поставить Україні ракети Taurus, щоб не перетворитися на "партію війни", сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Також він спростував можливість відправки військ ФРН на територію української держави.

Коротко про Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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