Путін залякав усіх, а Захід мовчав: експерт пояснив, чому Росія зважилася напасти на Україну

Путіну вдалося залякати як російське суспільство, так і власне оточення - Бадрак / Reuters

Глава РФ Володимир Путін за більш ніж два десятки років при владі не стикався з серйозними зовнішніми ударами, посилював свої позиції і прийшов до висновку, що може діяти безкарно. У підсумку його дії дійшли до рівня таких людожерів, як Адольф Гітлер і Саддам Хусейн. Він зумів налякати як суспільство, так і своє оточення. Приймаючи рішення про вторгнення в Україну, Путін керувався помилковими переконаннями і думав, що йому нічого не буде. У всій ситуації винен Захід, який інертно відреагував на початок війни Росії проти України ще у 2014 році. Про це заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

У чаті на Главреді у відповідь на питання редакції про те, чому Росія ухвалила фатальне для себе рішення про військовий напад на Україну, і не врахувала наслідків, він сказав, що події стали можливими через поведінку і дії Путіна, його оточення, і слабку позицію Заходу.читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"

За словами експерта, Путін за два десятки років при владі не стикався з по-справжньому сильними зовнішніми викликами. В результаті він зміцнив свій режим і виріс до рівня "людожерів світу". Він дійшов висновку, що не буде покараний за свої дії.

"Протягом останніх 22 років Путін не отримував жодних ударів ззовні, через що посилювався. Разом з тим, у нього зміцнювалася думка, що він може діяти безкарно. Через це його деструктивність розвинулася до рівня людожерів світу, зокрема, Гітлера, Хусейна і т.д", - вважає Бадрак.

Також Путіну вдалося залякати як суспільство, так і власне оточення. У підсумку він став отримувати спотворені відомості - конкретно те, що сам хотів почути.

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"Крім того, зміцнення влади Путіна у Росії дозволило йому залякати всіх – і російське суспільство, і своє найближче оточення. Через це слуги Путіна почали надавати йому лише спотворену інформацію, а саме ту, яку він хотів почути", - пояснив Бадрак.

Як вважає фахівець, глава РФ прийняв рішення про напад на Україну на базі уявлень про державу і українське суспільство, які не відповідали дійсності. Знову ж таки, він вірив у свою безкарність, а оточення в цьому підтримувало, побоюючись репресій.читайте такожНемає гарантій безпеки без Криму і Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з Україною

"Тому, коли Путін приймав рішення про початок вторгнення в Україну, він спирався на хибне уявлення про українське суспільство і українську армію. Плюс він був переконаний, що йому нічого не буде, що б він не зробив. Ну, а оточення його підтримало, тому що остерігалося репресій", - сказав експерт.

При цьому він вважає, що в ситуації, яка в підсумку сталася, винен Захід, який не відреагував належним чином на вторгнення Росії в Україну у 2014 році і проводив слабку політику щодо Москви.

"Слід зауважити, що у всьому, що сталося, винен Захід. Тому що саме Захід виростив таку масштабну деструктивну фігуру, такого злого генія, як Путін. Так, наприклад, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час нещодавнього візиту до Києва визнав, що масштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року стало можливим через мляву і неадекватну реакцію Заходу на початок війни в Україні у 2014 році і її продовження аж до 2022 року", - підкреслив Валентин Бадрак.

Війна Росії проти України

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше заявив, що Україна готує контрнаступ на захоплені армією РФ позиції. Українські сили перейдуть в атаку після того, як армія отримає важке озброєння від Заходу. Наші війська у такому випадку мають намір негайно переходити до наступальних дій.

Як сказав Арестович, потрібну кількість зброї Київ повинен отримати до кінця травня-початку червня. Застосування такого озброєння може змінити співвідношення військових сил на одному, а, можливо, і 2-3 ділянках фронту. До середини червня, після того як будуть боєздатні частини з новою зброєю від Заходу, може статися контрнаступ ЗСУ на війська РФ в Україні.

Народний депутат України, представник комітету ВР з розвідки Сергій Рахманін вважає, що у червні-липні можливий новий наступ військ Росії. Як вважає політик, ситуація залежить від того, з якими силами росіяни вийдуть з битви за Донбас. Крім цього, окупанти продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

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