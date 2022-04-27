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"Каструвати" військову міць РФ: у США оголосили, яким бачать результат війни в Україні – CNN

27 квітня 2022, 10:29

Росію потрібно настільки знесилити у військовому плані, щоб вона більше не змогла напасти, кажуть у Пентагоні.

У США оголосили, яким бачать результат війни в Україні/ Reuters

Широкомасштабна війна Росії проти України виснажлива і вже затягнулася на понад 2 місяці, при цьому не видно й натяку на можливе підписання серйозної мирної угоди. Тому США і союзники заговорили про нову більш довгострокову мету війни: Росію потрібно рішуче перемогти на полі бою і так знесилити, щоб вона більше не могла напасти на Україну повторно.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після візиту до Києва, який відбувся у неділю, 24 квітня, пише CNN. Він наголосив, що РФ потрібно ослабити у військовому плані.

"Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, що вона не зможе робити те, що вона вже зробила під час вторгнення до України", – зазначив Остін.

Як розповів у коментарі CNN представник Ради нацбезпеки, така заява очільника американського Міноборони відповідає цілям, які США мали упродовж кількох минулих місяців – зробити так, щоб вторгнення в Україну стало стратегічним провалом Росії. Він наголосив: США хочуть, щоб Україна перемогла, і після цього здатність РФ знову напасти була обмежена. Саме тому Сполучені Штати передають нашій державі військову допомогу, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

"Тому ми передаємо українцям зброю та обладнання, щоб вони могли захистити себе від РФ, і тому ми використовуємо санкції та контроль над експортом, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну та військову здатність Росії погрожувати та нападати на своїх сусідів", – сказав представник Ради нацбезпеки США.

читайте такожПутін через власну тупість перезапустив економіку США: чому Штати двічі виграють від війни в УкраїніТаку думку підтвердили також в адміністрації президента США Джо Байдена. Високопоставлений представник адміністрації зазначив: офіційні особи США згодні з тим, що Росія повинна вийти з війни слабшою і бути "кастрованою" у військовому плані.

Усвідомлення того, що потрібно нанести сильний удар по РФ у військовому та економічному плані, щоб зовсім припинити її агресію, зростає серед офіційних осіб США та Заходу після виявлення масового вбивства росіянами мирних жителів у Бучі, пише видання.

Як зазначив посол Нейтан Сейлз, який до 2021 року виконував обов’язки заступника міністра з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини в Держдепартаменті США, "слабша Росія означає більш стабільний світ".

Візит Остіна і Блінкена до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен відвідали Київ 24 квітня, де вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами нашої держави. Серед питань, які обговорбвалися, були наступні:

  • оборонна допомога,
  • посилення санкцій проти Росії,
  • гарантії безпеки,
  • фінансова підтримка України.

Після зустрічі із Зеленським Блінкен та Остін оголосили про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 713 мільйонів доларів. Також було анонсовано повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні.

Також Остін прокоментував хід війни в Україні і ймовірність перемоги над російськими окупантами. Він звернув увагу на те, що перший крок до перемоги – віра в успіх, що зараз демонструють захисники України.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв і далі продовжити підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Він зазначив, що через два місяці після вторгнення "Київ все ще стоїть".

Стало відомо, що США готують до відправки в Україну в квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання. Про це повідомили у Міністерстві оборони США. При цьому були оприлюднені кадри навантаження озброєння для відправки в Україну.

Також повідомлялося, що в Україну вже доставлена потужна американська ракетна система залпового вогню M142 HIMARS, яка може використовуватися для захисту від агресії РФ.

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