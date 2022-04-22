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Путін - біля телевізора, а Шойгу прикріпили до відео: у МВС вважають, що зустріч може бути монтажем

22 квітня 2022, 19:09

Відео зустрічі Путіна і Шойгу викликає безліч питань, оскільки глава Кремля дивним чином хапався за стіл.

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Росіяни могли використовувати спецефекти при підготовці зустрічі Путіна та Шойгу - МВС / Соцмережі

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу може бути монтажем. Відео викликає питання, оскільки керівник Кремля робив дивні рухи. Наприклад, він хапався руками за стіл. Цілком ймовірно, що реальної зустрічі не було – Путін сидів біля телевізора, а Шойгу примонтували на відео. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі 24 каналу він припустив, що росіяни знову вирішили використовувати спецефекти і змонтували зустріч Путіна та Шойгу, якої насправді могло й не бути.

читайте такожШойгу загрожує трибунал у Росії, Москва проводить чистки через провал війни проти України - ГУР"Судячи з усього, Путін сидить біля телевізора, а Шойгу – це примонтована людина на відео", - вважає Денисенко.

Також він додав, що за останній рік не було жодної зустрічі, де Путін сидів би близько до співрозмовника.

Вадим Денисенко підкреслив, що сам Шойгу, можливо, насправді, по суті, нічого не вирішує, а тільки грає роль "глави Міноборони РФ".

Зустріч Путіна та Шойгу

Глава РФ Володимир Путін і російський міністр оборони Сергій Шойгу 21 квітня провели зустріч, під час якої Шойгу сказав, що війська РФ і терористи "ДНР" нібито взяли під контроль Маріуполь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росії не вдається окупувати Маріуполь. За його словами, у загарбників немає стільки військ, щоб оточити Азовсталь і тримати підприємство в облозі. Їм для цього знадобилося б в два або три рази більше військ, ніж зараз.

У Держдепі жорстко розкритикували заяву про взяття Маріуполя, що прозвучала на зустрічі Путіна та Шойгу. Американці назвали зустріч "шоу", а слова, що прозвучали, "дезінформацією із заїждженої методички". Штати підтвердили, що сили оборони України продовжують утримувати свої позиції у Маріуполі.

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новини Росії МВД Володимир Путін Вадим Денисенко Сергій Шойгу
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