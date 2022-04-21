Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася Росія

Арестович / Reuters, Офіс президента

Загроза втрати Україною Маріуполя на сьогодні відступила. Як заявив радник глави Офісу президента Олексія Арестовича, Росія вивела свої війська з міста і "тепер нашим воїнам буде простіше їх щодня вбивати".

Крім того, у росіян нібито немає такої кількості військ, щоб оточити "Азовсталь" і тримати його в облозі. Для цього потрібно в два або три рази більше, ніж зараз.

"Загроза втрати Маріуполя відступила", - стверджує Арестович в українському телеефірі.

Аналогічні тези він сьогодні озвучив для російської журналістки Латиніної.

Арестович, втім, уточнив, що бої в Маріуполі "ще продовжаться".

Причина цього, на думку радника, в тому, що Кремль злякався ультиматуму Зеленського, - раніше український президент говорив, що Україна вийде з переговорів якщо в Маріуполі вб'ють наших військових.

"Вони бояться, що Україна вийде з переговорного процесу", - вважає Арестович.

Також радник глави ОП стверджує, що РФ "спалює останні резерви своєї армії" під Ізюмом - через погану комунікацію Путіна з військовими.

Таким чином, "акуратний наступ" російської армії, який ведеться "розвідкою тілами донецьких і луганських мобілізованих", провалився, вважає він.

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Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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