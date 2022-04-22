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Страх протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІ

22 квітня 2022, 16:51

Російська пропаганда переборщила з розкручуванням теми нібито "нацизму" в Україні, вважають у Москві.

Володимир Путін
Кремль побоюється падіння рейтингів Путіна через напад Росії на Україну / Reuters

У Кремлі немає розуміння щодо того, як завершити війну проти України шляхом перемовин без падіння рейтингу Володимира Путіна. Там кажуть, що державна пропаганда занадто сильно розкрутила тему так званого "нацизму". Як вважають у Москві, більшість населення сприймає війну саме як, мовляв, "боротьбу з нацистами і нацизмом". Проблема - середній клас, який підтримує так звану "спецоперацію", у цієї групи людей є гроші, і вони нібито відчувають, що виступають за свою країну. У такій ситуації російська влада побоюється невдоволення через відведення військ і перемовини, яке може привести до протестів.

Про це пише видання Медуза з посиланням на три джерела, близькі до Адміністрації президента РФ. Журналісти зазначили, що у Путіна не знають, як закінчити війну з Україною на базі перемовин без зниження президентського рейтингу.

Джерела вказують, що є варіанти виходу з війни, які не призвели б до проблем з рейтингом. Їх почали вивчати ще декілька днів тому. Однак конкретики не було, тому підготовку громадської думки вирішили не опрацьовувати.

"Подивилися, покрутили - якогось зрозумілого сценарію не проглядається. Тому громадську думку до можливого проведення перемовин (і укладення миру) вирішили не готувати, пустили все на самоплив", - сказав один зі співрозмовників.

Крім того, як кажуть джерела, в Кремлі прийшли до висновку, що більшість росіян сприймає війну РФ проти України як "боротьбу з нацистами і нацизмом". Як вважають в адміністрації Путіна, однією з головних перешкод є середній клас, який нібито підтримує так звану "спецоперацію".

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"Допоки подушка накопичень у таких людей є. Прямо зараз оновлювати техніку більшості з них не треба. Доходи дозволяють практично не помічати зростання цін на продовольство. Зате вони відчувають, що виступають за свою країну, за справедливість", - сказало джерело.

У зв'язку з цим в Кремлі побоюються появи невдоволення відведенням військ і перемовинами. Причому, згідно з оцінкою кремлівської адміністрації, через це можуть бути вуличні протести.

Джерела Медузи підкреслюють, що пропаганда РФ занадто сильно розкрутила тему нібито "нацизму" в Україні. Однак, на думку політтехнологів, якщо таку пропаганду приглушать, думку росіян буде переключено на інші теми.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що представники "економічного блоку" уряду РФ на нараді показали Путіну графіки щодо ситуації з економікою країни. У документах було зазначено, що Росія не зможе нормально працювати в умовах нових санкцій Заходу. Згідно з оцінками, запасів міцності вистачить лише на декілька місяців.

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