Путін і "яструби": Bloomberg дізнався прізвища осіб, які ухвалили рішення про напад на Україну

Шойгу та Герасимов (на фото) разом з Патрушевим та Путіним ухвалювали рішення про військове вторгнення Росії в Україну - ЗМІ / Reuters

Росія змушена була згорнути свої плани щодо швидкого захоплення більшої частини України і наразі вирішила зосередитися на виснажливій битві за Донбас. За логікою Путіна, Москва не могла поставити перед собою іншого завдання, оскільки таке рішення, мовляв, зробило б Росію вразливою і слабкою перед обличчям "загрози" з боку Заходу. Однак коло консультантів Путіна зменшилося. За словами цих людей, рішення піти війною проти української держави ухвалила "жменька яструбів" - міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев на чолі з Путіним.

Як повідомляє Blooomberg з посиланням на своїх співрозмовників, Путін збирається продовжувати воювати проти України. І навіть незважаючи на той факт, що Москва була вимушена змінити план з швидкого до виснажливої битви за Донбас на сході української держави. За логікою глави Кремля, він не може піти на меншу агресію, щоб не показати РФ вразливою і слабкою перед обличчям так званої "загрози" з боку США і країн-союзників Вашингтону.

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Джерела журналістів стверджують, що за декілька тижнів після військового вторгнення Росії в Україну, коло осіб, з яким радився Путін, стало менше. Ці люди розповіли, що рішення про напад на українську державу було ухвалено Путіним і "жменькою яструбів". Серед них глава Міноборони Сергій Шойгу, керівник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу Микола Патрушев.

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін вранці, 24 лютого, оголосив про початок військових дій проти України. Він назвав їх "спеціальною операцією". Російські війська вторглися на територію України зі своєї країни і з Білорусі. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування України.

Війна триває. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня заявив, що Росія почала наступ на Донбасі. Окупанти сконцентрували значну кількість військ і військового контингенту в регіоні. Однак українці продовжують боротися і захищати свою землю.

Спікер Банкової Олексій Арестович розповів, що Росія ставить перед собою чотири завдання щодо Донбасу. Зокрема, вони збираються окупувати Рубіжне, Попасну та Сєвєродонецьк. Також вони мають намір просунутися на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська. Крім цього, вони мають намір рухатися в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

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