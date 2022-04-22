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"Шоу Путіна і Шойгу" : у Держдепі жорстко рознесли російські фейки з приводу захоплення Маріуполя

22 квітня 2022, 10:33

За словами дипломатів, основною метою таких заяв Сергія Шойгу було відволікання уваги від недостатньої ефективності російських збройних сил.

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Володимир Путін і Сергій Шойгу / Колаж фото Reuters

У Державному департаменті США назвали дезінформацією російські заяви про остаточне захоплення Маріуполя. Таке повідомлення було опубліковано на офіційному порталі зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи бравурні заяви міністра оборони окупантів Сергія Шойгу, які він зробив диктатору Володимиру Путіну, офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив - Росія зосередила свої зусилля на нападі як на мирних жителів Маріуполя, так і на його захисників з полку "Азов".

За словами дипломата, основною метою таких заяв Шойгу було відволікання уваги від недостатньої ефективності російських збройних сил і її нездатності досягти своїх первинних цілей в Україні.

"Ми розуміємо, що українські сили продовжують утримувати свої позиції, і є всі підстави вважати, що шоу президента Путіна і його Міністра оборони для ЗМІ, те, що ми бачили в останні години, є ще більшою дезінформацією з їх заїждженої методички", - сказав Прайс.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Мангуш, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей. Про це на своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В районі об'їзної дороги кафіри облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожен і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Це знову підтверджує нашу попередню інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці, в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і спроби їх приховати", - пише він.

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Автор: Єгор Бунін
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Володимир Путін Держдепартамент США Сергій Шойгу
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