У Путіна називають війну з Україною "катастрофічною помилкою" і бояться ядерного удару - Bloomberg

Путін не збирається змінювати злочинний курс Кремля - ЗМІ / Reuters

У оточенні президента РФ Володимира Путіна через зростання військових втрат вже ставлять під сумнів його рішення розпочати війну проти України. Деякі з них називають напад Москви на Київ "катастрофічною помилкою", в результаті якої російську державу буде відкинуто в розвитку на багато років тому. Частина з наближених до глави осіб побоюється, що він дійсно може задіяти ядерну зброю. Путін, у свою чергу, вважає, що Захід, мовляв, не залишив йому вибору, а росіяни готові терпіти його імперські амбіції.

Як повідомляє Bloomberg, 10 джерел на умовах анонімності розповіли про те, що деякі особи з оточення Путіна називають війну Росії проти України "катастрофічною помилкою, яка відкине країну в минуле на багато років".

читайте такожДопоки армія України не розгромить війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - ІлларіоновПри цьому в оточенні Путіна не бачать будь-яких шансів, на те, що він поміняє свій курс, а всередині еліт хтось виступить проти. Частина оточення глави РФ всерйоз побоюється застосування ним ядерної зброї.

Також вони стверджують, що Путін все більше слухає коло безкомпромісних радників, яке стає все менше, і не прислухається до тих, хто намагається розповісти йому про згубні наслідки рішень для політики та економіки держави.

Як кажуть журналісти, Путін розуміє, що Росія заплатить величезну ціну за напад на Україну, проте Захід нібито не залишив йому іншого вибору. Крім того, Путін впевнений у провалі західного економічного удару по Москві і у швидкій адаптації російської економіки до нових умов.

Джерела підкреслюють, що Путін впевнений у підтримці його курсу російським суспільством і готовності росіян піти на великі жертви заради його розуміння "національної величі".

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 18 квітня розповів про те, що Росія розпочала наступ на Донбасі. Російські загарбники стягнули до регіону велику кількість живої сили і одиниць військової техніки. Однак українці мають намір захищатися, і не збираються віддавати загарбникам своєї землі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що Росія ставить перед собою перелік завдань під час своєї атаки на Донбас. Це контроль над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком, рух у напрямку Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, просування на Ізюмському напрямку до Слов'янська та Краматорська, а також у бік Херсонської області.

Спікер Банкової Олексій Арестович зробив заяву про те, що битва за Донбас визначить подальший хід бойових дій. Однак наступна фаза російського наступу стане такою ж провальною, як і попередня. У російських окупантів немає таких сил, які дозволили б виконати поставлені Москвою завдання. Військове командування не може пояснити це Кремлю.

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