Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну, заявив секретар РНБО.
Рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України ухвалювало все вище політичне керівництво Росії.
Глава Кремля Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готували канцтабору для українців у Західному Сибіру, йдеться в Twitter-акаунті секретаря РНБО України Олексія Данілова.
"Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - пише Данілов.
Водночас Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибіру, змушуючи їх будувати нові міста.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте також:
- Чому війна в Україні для Росії закінчиться катастрофою держави і революцією
- "Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні
- "Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну імені Путіна