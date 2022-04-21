Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

Олексій Данілов висловився про плани Росії / inform.ua

Рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України ухвалювало все вище політичне керівництво Росії.

Глава Кремля Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готували канцтабору для українців у Західному Сибіру, йдеться в Twitter-акаунті секретаря РНБО України Олексія Данілова.

"Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - пише Данілов.

Водночас Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибіру, змушуючи їх будувати нові міста.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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