Польща терміново підняла у небо авіацію через масовану атаку по Україні

ЗС Польщі 22 березня зранку розпочали необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

https://glavred.net/world/polshcha-terminovo-pidnyala-u-nebo-aviaciyu-cherez-masovanu-ataku-po-ukrajini-10552100.html Посилання скопійоване

Винищувачі Польщі піднімались у небо під час повітряної тривоги / колаж: Главред, фото: НАТО, pexels

У Збройних силах Польщі повідомили, що вранці у п'ятницю, 22 березня, підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.

Вони повідомили, що вночі, 22 березня, спостерігалася активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі. відео дня

Обстріл України 22 березня: що відомо

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. У Повітряних силах України повідомили, що російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України. Зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. В частині регіонів є перебої зі світлом.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.

По областях України вводять графіки відключень світла через обстріл РФ. Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Пролунали вибухи й на Прикарпатті. По Україні відбуваються перебої роботи Інтернету.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред