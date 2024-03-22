Польща терміново підняла у небо авіацію через масовану атаку по Україні

У Збройних силах Польщі повідомили, що вранці у п'ятницю, 22 березня, підняли в небо авіацію. Це сталося у зв'язку з нічною ракетною атакою російських військ по Україні.
Вони повідомили, що вночі, 22 березня, спостерігалася активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у матеріалі.відео дня
Обстріл України 22 березня: що відомо
Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. У Повітряних силах України повідомили, що російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України. Зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. В частині регіонів є перебої зі світлом.
РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС у Запоріжжі. На станції спалахнула пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики. В Укргідроенерго повідомили, що ситуація на дамбі станції контрольована - загрози прориву немає.
По областях України вводять графіки відключень світла через обстріл РФ. Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Пролунали вибухи й на Прикарпатті. По Україні відбуваються перебої роботи Інтернету.
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