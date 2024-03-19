Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

Очільник турецького МЗС вважає, що війна Росії проти України ризикує поширитись на "регіон".

https://glavred.net/ukraine/mirnyy-god-dlya-kieva-v-turcii-nazvali-srok-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10551170.html Посилання скопійоване

В Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента

У МЗС Туреччини вважають, що війна Росії проти України перейшла в фазу "конфлікту на виснаження" і у 2024 році немає підстав для припинення бойових дій. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю CNN Turk і Turkrus.

За його словами, мирний рік для Києва може настати в 2025 році.

"Цей рік складний, сподіваємося на мир у 2025 році", - заявив він.

відео дня

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у 2024 році Анкара не бачить підстав для припинення війни.

"Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - заявив Фідан.

Він наголосив, що конфлікт між Росією та Україною перетворився на війну на виснаження, що призводить до втрат з обох сторін.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив, що існує ризик поширення війни Росії проти України "на регіон".

"Нас турбує така ситуація. Існує ризик поширення війни на весь регіон. Поширення спочатку починається з мови, а потім переходить у дії", - додав міністр.

Міністр закордонних справ Туреччини підкреслив, що Європа має більше хвилюватися через війну в Україні, ніж сама Туреччина.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Мирні переговори Росії та України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін заявив, що Росія в принципі готова до мирного врегулювання конфлікту в Україні, але він висуває певні умови, зокрема, гарантії безпеки для Москви та збереження захоплених територій.

Крім того, Росія намагається поширювати інформацію на Заході про можливе укладення миру в Україні, хоча насправді продовжує військову агресію. Про це зазначив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

У той же час, Китай і Туреччина продовжують активно працювати над своїми власними миротворчими ініціативами для вирішення ситуації в Україні. Росія ж використовує їхні ініціативи як частину інформаційної кампанії, спрямованої на запобігання міжнародній підтримці України, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.