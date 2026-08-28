"Наберуся сміливості і скажу": Буданов розкрив, чи готуються зміни у методах мобілізації

У ОП назвали необхідну кількість мобілізованих на місяць.

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Буданов розповів, чи плануються зміни у методах мобілізації / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official, ua.depositphotos.com

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Не можна мобілізувати менше 30 тисяч осіб на місяць

В ОП хочуть змінити підходи до роботи ТЦК

Україні необхідно призивати до лав Сил оборони не менше 30 тисяч осіб щомісяця, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Буданова, зниження щомісячних показників мобілізації нижче цієї позначки може негативно вплинути на здатність підтримувати існуючий стан на лінії бойового зіткнення.

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"Не можна мобілізувати менше 30 тисяч осіб на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримання того, що є", - заявив глава ОП.

При цьому Буданов не вважає, що кадрові зміни в Міністерстві оборони здатні істотно змінити ситуацію з мобілізацією. Зокрема, він скептично оцінив ймовірність помітних змін після призначення Євгена Хмари міністром оборони.

"Наберуся сміливості й скажу вам: ні, нічого суттєво не зміниться. Бо потреба становить не менше ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей", - зазначив він.

Глава ОП пояснив, що зміна механізмів та підходів до призову сама по собі не призведе до зменшення потреби в особовому складі. За його словами, мова йде насамперед про необхідні кількісні показники.

В ОП хочуть змінити підходи до роботи ТЦК

Водночас Буданов вважає за необхідне вдосконалювати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про протидію випадкам неправомірних дій та застосуванню надмірно жорстких методів під час мобілізації.

"Я сподіваюся, що можна трохи змінити підходи щодо цієї силової бусифікації, яка іноді має місце. Це не повсюдно, але такі факти є. З цим треба боротися", - заявив керівник ОП.

Водночас він зазначив, що навіть усунення подібних проблем не зробить процес мобілізації цілком прийнятним для всіх.

За словами Буданова, держава може змінювати способи організації призову та реагувати на порушення, однак сама необхідність залучення значної кількості людей до Сил оборони від цього не зникне.

Коли можливі зміни в мобілізації - думка юриста

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Микита Муренко розповів "Главреду", що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо у разі посилення наступу Росії або оголошення нею додаткової мобілізації.

За його словами, Україна зараз змушена ситуативно реагувати на проблеми з комплектуванням військ. Якщо РФ почне масштабне поповнення армії або відкриє нові напрямки наступу, Київ може переглянути чинні правила.

"Якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі чи півдні, я цілком очікую, що в Україні теж змінять правила", - зазначив юрист.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Центрі протидії дезінформації заявили, що мобілізація жінок в Україні не планується. Керівник ЦПД Андрій Коваленко закликав не поширювати паніку та спростував чутки про зміни в законодавстві щодо призову. На сайті Кабінету Міністрів було зареєстровано петицію №41/010515-26еп від 10 серпня 2026 року з вимогою запровадити обов’язкову мобілізацію для жінок, яка на даний момент зібрала лише кілька голосів із 25 000, необхідних для розгляду.

Президент Володимир Зеленський очікує від Міністерства оборони конкретних пропозицій щодо зміни підходів до мобілізації та контрактної служби. Він наголосив, що необхідно зробити мобілізацію гуманнішою та налагодити системну роботу у сфері ротації військовослужбовців.

Народний депутат Роман Костенко повідомляв, що в Україні обговорюються зміни, які можуть стосуватися призовного віку та самої системи мобілізації. Він зазначив, що зараз ведуться дискусії про те, що призовний вік може змінитися. За його словами, про таке рішення має офіційно повідомити Міноборони або Генштаб. Костенко також констатував, що підвищення виплат за контрактами поки що не призвело до збільшення мотивації до служби і що мобілізація не стане виключно добровільною.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року – до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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