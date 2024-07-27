Примус Росії до миру: у Зеленського зробили заяву про "план" для Трампа

Якщо Росія не програє у війні, на Сполучені Штати Америки очікує маса інших різноманітних проблем, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Помпео запропонував Трампу абсолютно реалістичну програму - Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН

План завершення війни Росії проти України, який був описаний колишнім держсекретарем США Майком Помпео, є цілком реалістичним сценарієм. Перемога Києва над Москвою може забезпечити Сполученим Штатам глобальне лідерство. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в разі реалізації такого сценарію про агресора Росію можна було б згадувати лише у форматі історичної похибки під час аналізу на тему "як не треба жити".

"Я вважаю, що це найреалістичніший сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція - це того варте. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - сказав Подоляк. відео дня

За словами чиновника, Помпео пропонує цілком робочий механізм.

"Так, можна сперечатися щодо деталей, обсягу тощо. Але, він говорить правдиві речі. Для того, щоб домінувати в глобальному світі, потрібні радикальні речі, потрібне саме фінансування програшу РФ", - додав радник глави ОП.

"Тому що, якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США коштуватиме не 500 млрд. доларів, а півтора-два-три три трильйони доларів. Вони отримають хуситів не лише у Червоному морі, Хамас не лише на Близькому Сході, отримають Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею... Вона (Росія - ред.) розуміє тільки кількість втрат, які вона буде нести в цій війні - економічних, фізичних, фінансових і будь-яких інших", - підкреслив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План Помпео щодо завершення війни в Україні - що про це відомо:

Американський політик, колишній державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео у своїй колонці на The Wall Street Journal опублікував ініціативу для кандидата в президенти Дональда Трампа, яку американський лідер міг би реалізувати на посаді господаря Білого дому.

Зокрема, Помпео запропонував різко посилити підтримку України та примусити Росію до завершення війни.

Серед пунктів - реальні санкції щодо РФ, створення ленд-лізу на 500 мільярдів доларів на озброєння для України, скасування всіх обмежень на використання отриманої зброї, відродження НАТО та інтеграція України до Альянсу.

"Ці кроки, а не напівзаходи адміністрації Байдена, покладуть край війні, встановлять міцний мир, забезпечать Європі тягар його підтримання та відновлять свободу й безпеку на континенті. Для тих, хто сумнівається: Останнє, чого хоче пан Трамп на другому терміні, - це зовнішньополітичний провал, що відволікатиме увагу від його внутрішнього порядку денного і порівняно з яким невдале виведення військ пана Байдена з Афганістану виглядатиме успіхом", - вказав Майк Помпео.

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