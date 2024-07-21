УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Припинення війни: Джонсон розповів про план, який може використати Трамп

Марія Николишин
21 липня 2024, 07:49оновлено 21 липня, 09:53
432
Дональд Трамп, у разі обрання на новий президентський строк, міг би просто зробити те, що для нього природно, каже Джонсон.
Припинення війни: Джонсон розповів про план, який може використати Трамп
Джонсон розповів про план, який може використати Трамп / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу". Про це він написав у своїй колонці для видання Daily Mail.

"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - ред.) край — на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - зазначив Джонсон.

Джонсон підкреслив, що першочерговим завдання є "зміцнення руки Заходу і зміцнення України". На його думку, Дональд Трамп, у разі обрання на новий президентський строк, міг би просто зробити те, що для нього природно, а саме припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

відео дня

Він також додає, що президент країни-агресорки Росії буде змушений відступити принаймні до тих кордонів, які були фактичні на момент повномасштабного вторгнення 2022 року. Після цього решта України повинна бути визнана вільно та такою, що має право приєднатися до ЄС і НАТО.

"Україна наразі має мільйон людей зі зброєю, які вже добре навчились користуватись технікою НАТО і являють собою найефективнішу силу проти Росії. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі", - говорить Борис Джонсон.

За його словами, це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути своїх військових додому, а європейців підштовхнути до того, щоб вони виділяли більше на власну оборону.

Британській політик також висловив впевненість, що диктатор Путін може заявити, що "спеціальна військова операція" - тобто вторгнення - була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним — повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату — через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - зауважив Джонсон.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США повідомляло, що скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва.

Також план Трампа передбачає, що Україна отримає велику кількість американської зброї, тільки якщо погодиться на мирні переговори.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Борис Джонсон
Реклама

Головне за день

ЗСУ довелося відійти за село: бої на Донеччині загострюються - Deep State

ЗСУ довелося відійти за село: бої на Донеччині загострюються - Deep State

10:48 Україна
Удар по аеродромі РФ під Ростовом: з'явились нові супутникові знімки наслідків

Удар по аеродромі РФ під Ростовом: з'явились нові супутникові знімки наслідків

09:59 Україна
Критична інфраструктура під прицілом: що відомо про нову атаку РФ по Україні

Критична інфраструктура під прицілом: що відомо про нову атаку РФ по Україні

08:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радість 16211

Гороскоп Таро на серпень 2024: Овнам- удача, Тельцям - подорожі, Близнюкам - радість

Гороскоп Таро на серпень 2024: Ракам - золотий дощ, Левам - вибір, Дівам - зміни 9754

Гороскоп Таро на серпень 2024: Ракам - золотий дощ, Левам - вибір, Дівам - зміни

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару 6110

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці 4348

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію: в ОП розкрили подробиці

Останні новини

11:30

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: названо передумови та можливі напрямки

11:20

Боксер Узєлков поскаржився на колишню дружину через свою літню маму

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: кому буде непереливки з грошима

10:55

Вибухи, робота ППО і дим у небі над Кримом: окупанти заявляють про роботу ATACMS

10:51

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
10:48

ЗСУ довелося відійти за село: бої на Донеччині загострюються - Deep State

10:29

Між малоросією і антиросією: як нам збудувати Україну?Погляд

10:23

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні

09:59

Удар по аеродромі РФ під Ростовом: з'явились нові супутникові знімки наслідків

Реклама
09:52

Єдиний шлях: аналітики оцінили розмову Зеленського і Трампа про припинення війни

08:49

Росіяни втратили чверть літаків Іл-76 через власну недбалість

08:35

Критична інфраструктура під прицілом: що відомо про нову атаку РФ по Україні

08:23

Чому техногенних катастроф в Росії буде більшатиПогляд

07:49

Припинення війни: Джонсон розповів про план, який може використати Трамп

05:55

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 11 секунд знайти щура

05:01

Ефективніше, ніж побілка: що потрібно обов'язково зробити восени в садуВідео

03:13

"Це їхнє основне завдання": росіяни націлилися на захоплення 2 стратегічних міст

02:15

Плацдарм для вторгнення: експерт оцінив загрозу удару РФ із Білорусі

01:41

Чи є ризик наступу РФ на Сумщину: відповідь експерта

01:40

Що заборонено пити у спеку: лікар розповів корисний лайфхак, як охолодитись

Реклама
00:26

Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 "Шахедів"

20 липня, субота
23:38

РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

23:06

Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом

22:54

ЗСУ зірвали майже 5 тисяч ворожих завдань: генерал розкрив реальні втрати РФ

22:36

Ціни злетіли на 40% за тиждень: в Україні різко підняли вартість популярного овоча

22:05

Чому не можна заряджати телефон від USB-порту в готелі: пояснення вражає

21:36

США залишили Україну без однозначної відповіді: у Байдена шокували заявою про удари по РФ

21:08

Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний

20:06

Атакували понад 10 винищувачів: Ізраїль вдарив ракетами по Ємену - перші кадри

20:05

Кринки зруйновані, але ЗСУ не здаються: Лиховій розкрив ситуацію на Херсонщині

19:34

Від пропагандиста Корчевникова відмовився рідний батько

19:24

"Він побіг, а вона вже лежить": свідок розкрила деталі вбивства Фаріон

19:00

Є майже в кожному саду: які рослини найкраще відлякують мух від будинку

18:53

Вимикатимуть одразу дві черги: як діятимуть графіки вимкнення світла 21 липня

18:43

"Великий позитив": Україна зняла останню перепону для отримання F-16 - Никифоров

18:33

РФ готує новий масштабний наступ: в 3 ОШБр розкрили ситуацію на Харківщині

17:56

РФ готує новий наступ: майор назвав, яка область під загрозою удару

17:42

Наступ РФ "потухне" восени: експерт сказав, коли докорінно зміниться ситуація на фронті

16:58

Потужний удар по військово-морській базі РФ: деталі атаки морських дронів СБУФотоВідео

16:49

Знищені 2 надважливі об'єкти: нові деталі удару по аеродрому під Ростовом - ЗМІВідео

Реклама
16:39

Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

16:09

"Мені прописали смерть": друг Фріске опублікував останнє одкровення зірки про материнство

16:00

ЗСУ вийшли з Урожайного: чи є загроза подальшого просування РФ - Коваленко

15:52

РФ вибрала нові цілі на сході: у британській розвідці назвали напрямки

15:43

"РФ взяла тактичну паузу": британська розвідка розкрила справжню ситуацію на фронті

15:14

Китай відправив війська до Білорусі: стали відомі мотиви рішення КНР

14:45

Трамп може приїхати з візитом в Україну: у Зеленського розповіли подробиці

14:35

Чи забере Китай території в Росії: експерт розкрив хитрий план Пекіна

14:33

Стало відомо, кому Заворотнюк залишила весь спадок

13:51

Одна з версій веде у РФ: Зеленський розкрив деталі розслідування вбивства Фаріон

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти