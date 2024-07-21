Припинення війни: Джонсон розповів про план, який може використати Трамп

Дональд Трамп, у разі обрання на новий президентський строк, міг би просто зробити те, що для нього природно, каже Джонсон.

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Джонсон розповів про план, який може використати Трамп / колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу". Про це він написав у своїй колонці для видання Daily Mail.

"Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - ред.) край — на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити", - зазначив Джонсон.

Джонсон підкреслив, що першочерговим завдання є "зміцнення руки Заходу і зміцнення України". На його думку, Дональд Трамп, у разі обрання на новий президентський строк, міг би просто зробити те, що для нього природно, а саме припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

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Він також додає, що президент країни-агресорки Росії буде змушений відступити принаймні до тих кордонів, які були фактичні на момент повномасштабного вторгнення 2022 року. Після цього решта України повинна бути визнана вільно та такою, що має право приєднатися до ЄС і НАТО.

"Україна наразі має мільйон людей зі зброєю, які вже добре навчились користуватись технікою НАТО і являють собою найефективнішу силу проти Росії. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі", - говорить Борис Джонсон.

За його словами, це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути своїх військових додому, а європейців підштовхнути до того, щоб вони виділяли більше на власну оборону.

Британській політик також висловив впевненість, що диктатор Путін може заявити, що "спеціальна військова операція" - тобто вторгнення - була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

"Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним — повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату — через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою", - зауважив Джонсон.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США повідомляло, що скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва.

Також план Трампа передбачає, що Україна отримає велику кількість американської зброї, тільки якщо погодиться на мирні переговори.

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