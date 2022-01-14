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Постачання газу через Україну і перемовини з РФ, США і Німеччиною: у Зеленського розкрили плани Києва

14 січня 2022, 21:06

Київ очікує на початок перемовин з Москвою, Вашингтоном і Берліном щодо транзиту газу до Європи, сказав Андрій Єрмак.

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Україна готується до перемовин щодо транзиту газу до Європи / Reuters

Україна має намір провести консультації з питань транзиту газу до європейських країни з Росією, США і Німеччиною. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час інтерв'ю Atlantic Council він розповів про те, що наразі Київ планує провести консультації щодо ситуації з транзитом газу до Європи з низкою держав. Йдеться про Росію, США та Німеччину.

"Київ очікує на початок консультацій з РФ, США і Німеччиною з питання транзиту російського газу через Україну до Європи", - підкреслив Андрій Єрмак.

Транзит газу через Україну до Європи

Договір Газпрому і Нафтогазу на прокачування газу в Європу шляхом газотранспортної системи України закінчується в 2024 році. Росіяни відмовляються вести переговори про продовження угоди. Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко говорив, що після запуску газопроводу Північний потік-2 Газпром більше не залежатиме від прокачування газу через українську територію. Ситуація може призвести до перепаду цін і проблем з поставками палива.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що питання транзиту російського газу через Україну до Європи тепер для Москви не на першому плані. Росія готова транспортувати паливо через українську ГТС, однак тільки в тому випадку, якщо в країнах ЄС буде додатковий попит на газ. Газпром поки не прийняв рішення з даного питання.

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