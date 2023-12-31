Допомога Україні на $61 млрд: у Зеленського пояснили, чому США дадуть грошей

США потрібно прибрати Росію з глобальної шахівниці, якщо Вашингтон не допоможе Україні, для нього виникне складна ситуація, вважає Михайло Подоляк.

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Росія для США - головний військовий суперник, і Штатам потрібно діяти - Подоляк / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Сполучені Штати Америки позитивно вирішать питання щодо надання Україні 61 мільярда доларів для фінансування військової допомоги. Такий крок потрібен і самому Вашингтону, щоб усунути агресора Росію, яка в стратегічній оборонній доктрині названа ключовим опонентом. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У програмі VIP з Наталією Мосейчук він висловив упевненість в тому, що США дадуть Україні 61 мільярд доларів на військову допомогу. Зволікання з рішенням пов'язане з американською виборчою повісткою.

"Для мене це взагалі загадкові історії, тому що ми повинні правильно розставляти акценти. Це внутрішня дискусія в США, тому що у них досить конкурентний порядок денний і зараз вони готують для себе стартові позиції виборної кампанії. Вони зовнішньо-політичні пріоритети підвісили на внутрішній порядок денний, тобто міграційний порядок денний", - зазначив Подоляк.

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За його словами, для США військова допомога Україні – це інвестиція у власне глобальне лідерство, оскільки Росія вважається головним опонентом Штатів згідно з їхньою оборонною доктриною.

"Це трошки дивно, якщо ти обговорюєш, чи треба давати ці кошти за те, щоб залишатися ключовою фігурою на світовій арені. США підкреслюють, що вони настільки потужні з військової точки зору, що ми повинні домінувати у всіх регіонах. Лідерство - це ж не тільки теорія, а й практика. І у тебе сьогодні є безпосередній конфлікт з РФ, яка у тебе в стратегічній оборонній доктрині названа як опонент номер 1", - додав чиновник.

Також він уточнив, що Вашингтону, виходячи з геополітичної ситуації, доведеться надати допомогу Києву.

"Але сьогодні є Росія і для того, щоб принизити цього опонента і прибрати з глобальної шахівниці, треба 61 мільярд. Якщо США не зроблять цього, то багато країн зроблять висновки, що як тільки виникає складна ситуація, ви повинні проявити себе і це коштує дуже маленьку суму грошей в порівнянні з тим, що ви витрачаєте на піар своєї глобальної могутності, і ви звідти йдете. Я не сумніваюся, що вони це точно розуміють, що 61 мільярд інвестицій в Україну - це внесок у глобальне домінування США, щоб вони були ключовою державою за глобальним столом перемовин і формували правила поведінки. Ти сьогодні інвестуєш і обнуляєш РФ, а завтра ти отримуєш час, щоб внести корективи в глобальні відносини, тому що ти суттєво знизиш вплив Росії на багатоескалаційні точки в світі і тоді ти будеш менше інвестувати в це", - підкреслив Михайло Подоляк.

Допомога Україні від Заходу

У Штатах затягується рішення щодо виділення $ 61,4 млрд доларів для військової допомоги Києву. Демократи і республіканці у верхній палаті Конгресу не можуть домовитися з питання кордону з Мексикою, через що блокується пакет для України, Ізраїлю і Таяваня. Голосування за допомогу Україні відбудеться в січні, і, на думку конгресмена-демократа Майкла Квігнлі, якщо не буде позитивного рішення, почнеться пошук нових механізмів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення Україні 50 млрд євро допомоги. Глава угорського уряду вимагає розморожування всіх 30 млрд доларів, які ЄС виділяв Будапешту. Втім, глава Євроради Шарль Мішель говорив, що, незважаючи на обставини, Києву все одно будуть надані грошові кошти.

США передали Україні новий пакет допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для NASAMS, HIMARS, а також ракети, патрони і снаряди для інших озброєнь.

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