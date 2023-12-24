Сигнали Кремля щодо "припинення війни" : у США розкрили хитрий план Путіна

Володимир Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни, вважають в ISW.

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Володимир Путін хоче домогтися в Україні повної перемоги / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Диктатор Володимир Путін подає сигнали з приводу готовності заморозки війни в надії скорочення поставок західної зброї Україні.

Президент РФ більше зацікавлений у припиненні подальшої військової допомоги Заходу, ніж у припиненні вогню, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з аналізом військових аналітиків, Путін серйозно не зацікавлений у завершенні війни, проте хоче домогтися повної перемоги Росії.

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Відзначається, що подібні зусилля Кремль докладав з метою ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з Росією взимку 2022-2023 років.

Уточнюється, що Путін прагне перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

В ISW додали, що Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів про надання подальшої військової допомоги Україні.

Раніше Георгій Тука заявив про те, що РФ може розв'язати ще одну війну. У РФ у світі ще чимало ресурсів, зокрема, політичних, нагадав Георгій Тука.

Раніше Сергій Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні. Глава МЗС країни-агресора традиційно звинуватив Захід у розв'язуванні протистояння з РФ.

Як повідомлялося раніше, замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО через 6 років, вважають німецькі аналітики dgap. Згідно з їхніми висновками, Росія відновить військову міць і може напасти на країни Балтії. Альянс має 5-9 років, щоб підготуватися до війни.

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