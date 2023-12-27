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США виділили Україні новий пакет допомоги: що у нього увійде

Ангеліна Підвисоцька
27 грудня 2023, 22:47
У новий пакет військової допомоги увійдуть ракети, патрони, боєприпаси та багато іншого.
США виділили Україні новий пакет допомоги: що у нього увійде
США виділили Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 250 мільйонів доларів. Про це повідомили у Пентагоні.

Цей пакет допомоги стане останнім у цьому році. До нього увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти для систем ППО;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • снаряди 155 і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • Javelin та АТ-4;
  • 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.

"Ці засоби підтримають найнагальніші потреби України, щоб дати можливість її силам захистити свій суверенітет і незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль близько 50 союзників і партнерів, які зараз підтримують Україну", – додали в Пентагоні.

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Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії
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