Перемога України в 2023-му і захід ЗСУ до Росії: Подоляк зробив прогноз про результат війни

Сили оборони України відновлять територіальну цілісність держави в межах 1991 року, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Війська України не заходитимуть на територію агресора РФ, в цьому немає необхідності - Подоляк / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Україна переможе Росію у війні вже у 2023 році. Українська армія вийде на кордони 1991 року. Сили оборони України не заходитимуть на територію країни-агресора РФ, оскільки у Києва немає такого обсягу ресурсів, щоб контролювати потреби місцевого населення. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю російському опозиційному виданню Republic він розповів про те, що Україна не планує вводити війська на територію агресора Росії. На думку чиновника, це недоцільно, оскільки у Києва немає ресурсів для того, щоб контролювати потреби російського населення.

"Нам заходити до РФ немає сенсу, тому що ми не зможемо контролювати потреби місцевого населення. У нас не буде такого обсягу ресурсів", - вважає Подоляк.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться перемогою Києва вже в поточному 2023 році. Українська армія вийде на міжнародно визнані кордони станом на 1991 рік.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз, згідно з яким армія України в березні піде в масштабний наступ.

Мета - звільнення всіх своїх територій від Криму до Донбасу. Київ здобуде остаточну перемогу у війні з Москвою.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й рік стане роком наступу ЗСУ. Як стверджує чиновник, такому сценарію розвитку подій посприяє посилення атакуючої потужності українських військ західними постачаннями озброєнь, серед яких БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Далі, на думку Данілова, настане наступний етап війни – справедливість і відплата.

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, що в другій половині 2023 року Україна вийде на кордони 1991 року. На його думку, на Росію очікує криза, внаслідок якої окупанти будуть готові вже поточної зими повернути захоплений Крим.

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Загроза наступу Росії на Україну: