Посилюють підрозділи: РФ готується до наступу на Запоріжжя - полковник

Російські окупанти намагаються підготуватися до контрнаступу ЗСУ. Вони мінують територію і зміцнюють оборонні рубежі.

РФ готується до наступу на Запоріжжя / Колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

Російські окупанти готуються до наступу у напрямку Запоріжжя. На цій ділянці фронту ситуація складна, але стабільна. Про це розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Ерін, повідомляє Еспресо.

Ворог не припиняє обстріли позицій українських військових, а також цивільної інфраструктури. Вони намагаються посилити свої підрозділи.

Окупанти також готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони намагаються зміцнити рубежі своєї оборони і роблять мінні загородження.

"Загалом ворог готує свої оборонні укріплення, здійснює інженерне обладнання позицій, створює мінні загородження. Також останнім часом відзначається певне посилення підрозділів окупантів на запорізькому напрямку в цілому, що може свідчити про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ", - сказав Ерін.

Раніше в Генштабі повідомили про те, що російські окупанти можуть згодом переключитися з Донбасу на Запорізьку область і перекинути туди свої сили. РФ може спробувати захопити лівобережну частину області після спроб виходу на адмінкордони Донецької області.

За даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти проводять перегрупування від Мелітополя до Токмака Запорізької області. Вони перекидають туди техніку і особовий склад, поповнюючи свої сили. Там зафіксовано кілька танків.

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