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Плани Путіна щодо анексії Донбасу, Херсонщини та Запоріжчини: Подоляк попередив про удар у відповідь

9 червня 2022, 18:43

Москва повинна розуміти ціну кожного свого кроку, сказав Михайло Подоляк.

Подоляк Путін
Будь-які спроби "легалізації" Росією окупованих територій України повинні призвести до жорсткої санкційної відповіді - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Категорично неприпустимими є будь-які розмови щодо підготовки до анексії південних і східних областей України. Різного роду заяви про можливість послаблення санкцій проти Росії також неприйнятні. Спроба легалізації захоплених територій повинна призвести до жорсткої санкціонної відповіді. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він прокоментував інформацію про підготовку Кремля до нібито "приєднання" захоплених російськими військами територій РФ і сказав, що подібні спроби повинні призвести до наслідків для Москви.

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читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину і вибухнути ядерною загрозою - ISWЗа його словами, також неприйнятними є розмови про можливість послаблення санкцій щодо Росії. Москва повинна розуміти наслідки своїх дій.

"Будь-які розмови про можливість послаблення санкцій щодо Росії на тлі підготовки анексії півдня і сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території повинна отримати жорстку санкційну відповідь", - підкреслив Михайло Подоляк.

Росія зібралася анексувати Донбас, Херсонську та Запорізьку області

Видання Медуза 9 червня з посиланням на близькі до Кремля джерела опублікувало інформацію, згідно з якою Кремль зібрався об'єднати окуповані території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей в, мовляв, один федеральний округ у складі Росії.

Згідно з планами кремлівської адміністрації, так званий "федеральний округ" повинен з'явитися після того, як на цих територіях окупанти проведуть нібито "референдум".

"Округ повинен з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться референдуми про приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", - зазначено в статті.

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