Українські захисники вибили ворога з позицій на Запоріжжі: опубліковано кадри ближнього бою

Бійці Азова йдуть в атаку / Скріншот

У Запорізькій області бійці підрозділу Азов вибили російських окупантівв з раніше займаних позицій.

Кадри ближнього бою загону ССО Азов у своєму Telegram опублікував офіцер Максим Жорін.

На відео показана атака українських захисників на ворожі позиції. В результаті ворог був змушений відступити.

"Бійці ССО Азов в ближньому бою. Русаки відступають, а ми потроху просуваємося на Запорізькому напрямку", - додав Жорін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селищі Комишуваха Запорізької області отримав поранення заступник командира спецполку ім. Ахмата Кадирова підполковник Межед Уцмігов (позивний "Моджахед").

Попередньо, Уцмігов потрапив під вогонь української артилерії вдень у четвер, 2 числа.

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