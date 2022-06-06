Українські захисники вибили ворога з позицій на Запоріжжі: опубліковано кадри ближнього бою

На відео показана атака українських захисників з Азова на ворожі позиції.
У Запорізькій області бійці підрозділу Азов вибили російських окупантівв з раніше займаних позицій.
Кадри ближнього бою загону ССО Азов у своєму Telegram опублікував офіцер Максим Жорін.
На відео показана атака українських захисників на ворожі позиції. В результаті ворог був змушений відступити.
"Бійці ССО Азов в ближньому бою. Русаки відступають, а ми потроху просуваємося на Запорізькому напрямку", - додав Жорін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в селищі Комишуваха Запорізької області отримав поранення заступник командира спецполку ім. Ахмата Кадирова підполковник Межед Уцмігов (позивний "Моджахед").
Попередньо, Уцмігов потрапив під вогонь української артилерії вдень у четвер, 2 числа.
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