"У місті чути гуркіт боїв": ЗСУ вже під Херсоном – Арестович

ЗСУ вже під Херсоном – Арестович/ УНІАН, Офіс президента

Збройні сили України уже перебувають неподалік від захопленого російськими загарбниками Херсона.

У місті уже чути гуркіт боїв. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Як зазначив Арестович, українські військові перебувають за 20 кілометрів від обласного центру Херсонщини.

При цьому він додав, що таких успіхів захисникам України вдається досягти попри те, що до ЗСУ ще не під’їхала жодна допомога Заходу.

"У мене запитання. Ви, гаврики кремлівські, який... референдум, якщо українські Збройні сили за 20 кілометрів від Херсона майже? Це створення віртуальної реальності. А як же інакше пояснювати, що гуркіт боїв уже в Херсоні чутно якби по наближенню? Який референдум, вибачте, в цих умовах?..", – сказав Арестович.

Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких уже вдалося досягти на південному заході області – повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

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