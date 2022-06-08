РФ відводить свої війська з позицій на Запоріжжі – ISW/ Фото ілюстративне: Reuters

Росія почала відводити свої війська з частини Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) у зведенні. Вони зазначають, що для таких дій може бути дві причини:

або це означає переведення у тилові райони пошкоджених частин,

або частину російських сил перекидають для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Проте місцезнаходження цих сил в Інституті з вивчення війни поки що підтвердити не можуть.

Також зазначається, що війська РФ не змогли повернути собі передові позиції на західному березі річки Інгулець – ті території зараз контролює Україна.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники відводять війська з Мелітопольського і частини Василівського району приблизно за 45 кілометрів на південь від міста Запоріжжя. Про це розповідав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Він припускав, що російські війська можуть покидати ці території для ротації, а також зазначав, що вони рухаються у бік окупованого Херсона.

Нагадаємо, раніше українські воїни знищили одну позицію ворожого відділення на Запорожжі. ЗСУ ліквідували у регіоні вісьмох загарбників, а ще 19 поранили.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що армія Російської Федерації в останні дні активно посилює тиск на запорізькому напрямку. При цьому, за його словами, рашисти планують повністю окупувати обласний центр.

Читайте також: