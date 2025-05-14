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Переговори у Стамбулі: політолог розповів, що відбуватиметься 15 травня

Ангеліна Підвисоцька
14 травня 2025, 00:17
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Не можна виключати, що РФ намагатиметься організувати якусь провокацію цього дня, каже Петро Олещук.
Путин, Трамп
Що відбуватиметься на переговорах у Туреччині / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорить Олещук:

  • РФ намагатиметься організувати провокації в день переговорів
  • Путін намагається залишати відкритим "вікно можливостей" для Трампа

У четвер, 15 травня, у Туреччині заплановані мирні переговори між Україною та РФ. Політолог Петро Олещук розповів на Главреді про те, що відбуватиметься цього дня.

Не виключено, що РФ намагатиметься організувати якусь провокацію.

відео дня

"Для Росії головне, щоб Трамп думав, що вікно можливостей для домовленостей із Путіним залишається відкритим. Але при цьому, щоб Путін не показував реальних кроків на шляху до виконання ультиматумів. Росіяни вважають, що якщо Путін не виконує ультиматумів, він залишає хвіртку, яку Трамп має сприймати як можливість для подальших домовленостей", - сказав Олещук.

Переговори в Стамбулі - головні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України. Він висловив готовність до безпосередніх переговорів з Києвом і запропонував провести зустріч 15 травня в Стамбулі.

Як стало відомо, Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним. Туреччина підтвердила готовність прийняти переговори на своїй території. Зеленський готовий прибути на переговори з Путіним у Туреччині, Кремль поки мовчить.

Пізніше стало відомо, що Трамп поставив ультиматум Україні та РФ - Віткофф розповів, що вимагають США. США не починали цю війну, але хочуть допомогти її завершити через припинення вогню, заявив Стів Віткофф.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, однак Путін не поспішає цього робити.

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Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті 1983 року. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць із політології, пише my.ua.

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