'Є відсоток корупціонерів': скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко

Кількість народний депутатів, які отримали підозру у відсотковому співвідношенні становить 8,5% від загальної кількості нардепів, зазначив Корнієнко.

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В Раді назвали кількість нардепів, які отримали підозру / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Корнієнко:

Щонейменше 50 нардепів отримали підозру від правоохоронних органів

На діяльність парламенту теперішнього скликання вплинули 3 важливі зміни

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що підозри отримали щонайменше 50 народних депутатів, що становить 8,5% складу парламенту дев'ятого скликання. Про це передає Укрінформ.

Він зазначив, що наслідки скасування депутатської недоторканності ще довго будуть відчутними, і такі показники є вагомими для аналізу. Корнієнко назвав це рішення одним із ключових факторів, що вплинули на роботу Верховної Ради.

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"Я не думаю, що в будь-якому іншому прошарку суспільства є такий відсоток корупціонерів. Ні, такого немає такого. Тобто є питання, і суспільство має робити висновки. Це чисто політична історія", - заявив Корнієнко.

Також він підкреслив, що на діяльність парламенту цього скликання вплинули три важливі зміни: скасування недоторканності, подолання кнопкодавства та припинення практики переголосування. Як наслідок, порівняно з попереднім скликанням, зросла кількість повторних других читань і відхилених законопроектів.

"Якщо ж законопроект відхиляється, то далі його не можна вносити на цій сесії. Це те, що спонукає суб'єктів законодавчої ініціативи краще працювати над якістю проектів та їх наповненням", - сказав Корнієнко.

Корнієнко також підкреслив, що парламент дев’ятого скликання зіткнувся з численними викликами, серед яких одним із найважливіших стало повномасштабне вторгнення РФ.

"Був і "турборежим", і Covid-19, і поправковий спам. Були і законопроекти, які сильно затягували роботу парламенту з погляду процедури... Та попри те, що ця "технологія" повертається час від часу, закони приймаються", - наголосив перший віцеспікер.

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Що відомо про Олександра Корнієнка Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року.

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