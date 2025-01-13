Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Є відсоток корупціонерів": скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко

Юрій Берендій
13 січня 2025, 17:52
122
Кількість народний депутатів, які отримали підозру у відсотковому співвідношенні становить 8,5% від загальної кількості нардепів, зазначив Корнієнко.
'Є відсоток корупціонерів': скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко
В Раді назвали кількість нардепів, які отримали підозру / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Корнієнко:

  • Щонейменше 50 нардепів отримали підозру від правоохоронних органів
  • На діяльність парламенту теперішнього скликання вплинули 3 важливі зміни

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що підозри отримали щонайменше 50 народних депутатів, що становить 8,5% складу парламенту дев'ятого скликання. Про це передає Укрінформ.

Він зазначив, що наслідки скасування депутатської недоторканності ще довго будуть відчутними, і такі показники є вагомими для аналізу. Корнієнко назвав це рішення одним із ключових факторів, що вплинули на роботу Верховної Ради.

відео дня

"Я не думаю, що в будь-якому іншому прошарку суспільства є такий відсоток корупціонерів. Ні, такого немає такого. Тобто є питання, і суспільство має робити висновки. Це чисто політична історія", - заявив Корнієнко.

Також він підкреслив, що на діяльність парламенту цього скликання вплинули три важливі зміни: скасування недоторканності, подолання кнопкодавства та припинення практики переголосування. Як наслідок, порівняно з попереднім скликанням, зросла кількість повторних других читань і відхилених законопроектів.

"Якщо ж законопроект відхиляється, то далі його не можна вносити на цій сесії. Це те, що спонукає суб'єктів законодавчої ініціативи краще працювати над якістю проектів та їх наповненням", - сказав Корнієнко.

Корнієнко також підкреслив, що парламент дев’ятого скликання зіткнувся з численними викликами, серед яких одним із найважливіших стало повномасштабне вторгнення РФ.

"Був і "турборежим", і Covid-19, і поправковий спам. Були і законопроекти, які сильно затягували роботу парламенту з погляду процедури... Та попри те, що ця "технологія" повертається час від часу, закони приймаються", - наголосив перший віцеспікер.

Корупційні скандали в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма, оголошено в міжнародний розшук. Раніше з'явилася інформація, що, внісши заставу, Одарченко міг утекти за кордон.

Співробітників Одеського районного ТЦК підозрюють у вимаганні грошей на блокпостах та пропозиціях "допомоги" з відстрочкою від мобілізації, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Київська міська прокуратура інформує, що посадовця КМДА підозрюють у неправомірному оформленні другої групи інвалідності. Йому висунуто обвинувачення у підробленні та використанні фальшивих медичних документів.

Інші новини:

Що відомо про Олександра Корнієнка

Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нардеп корупція
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

19:43Синоптик
Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

19:36Світ
Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

18:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Гороскоп на завтра 14 січня: Тельцям - хороші новини, Козерогам - прибуток

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

Останні новини

19:57

"Більше зброї і швидше": Рютте зробив заяву про мир в Україні

19:43

Влупить мороз -13: Україну накриває сильне похолодання

19:36

Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі "купівлі" Гренландії – Bild

19:33

Україна зламала великий наступ Кремля: ЗСУ спритно перехитрили РФ на Курщині

19:14

Як можна використати полонених солдат КНДР: експерт назвав цікавий варіант

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
19:10

Що стане демографічним Апокаліпсисом для України?Погляд

18:58

Що додати під час прання махрових рушників: результат вразить всіх

18:31

Наближення військ РФ до Покровська: у місті закрили останню шахту

18:29

Україна дала добро на ексгумацію жертв Волинської трагедії: названо час і місцеВідео

Реклама
18:26

В Україні може відновити роботу один аеропорт: що відомо

17:52

"Є відсоток корупціонерів": скільки нардепів отримали підозри - Корнієнко

17:44

Спіймали на гарячому: ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у ТЦКФото

17:44

Британія профінансує виробництво засобів ППО в Україні - Умєров

17:41

Простіше не буває: новий рецепт швидких гарячих бутербродів - шалено смачноВідео

17:41

Загроза "котла" під Покровськом: ексспівробітник СБУ розкрив тактику окупантів

17:35

Донці нардепа фракції Порошенка загрожує 6 років тюрми за те, що під наркотиками переїхала людину, - ЗМІ

17:10

Після погроз та розмови з Путіним: Фіцо запросив Зеленського на переговори

16:59

Усик "добив": Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення боксерської кар'єри

16:59

Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

16:38

"Знесла з ніг, вперлася у грудну клітку": Квіткова отримала травму в Домінікані

Реклама
16:30

Овочі та фрукти стрімко дорожчають: які ціни в середині зими

16:28

Землю накрила потужна магнітна буря: на Сонці виявили корональну діру

16:27

Начальника академії Сагайдачного оберуть військові: Зеленський анонсував голосування

16:24

Найпростіша вечеря за 1 годину: потрібна склянка рису і жменька фаршу

16:23

Перші вибори після війни: Кошель дав несподіваний прогноз

16:19

На Київстар ТБ вийшов український комедійний треш-горор "Морена"

16:11

Масштабна пожежа: у російській Тулі горить військовий госпіталь - деталіВідео

16:05

"Сприятиме деградації РФ": Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії

16:04

Вдарять морози: коли Україну накриє сильне похолодання – стала відома дата

16:00

Що допомагає від жовтих плям на білому одязі: спосіб, про який мало хто не знає

15:59

Що робити, щоб не було конденсату на пластикових вікнах

15:47

"Я відмовляюся від опалення": жінка показала простий спосіб, як зігрітися взимкуВідео

15:43

Українцям повернуть гроші за оренду житла: як подати заявку на субсидію

15:26

"Ситуація різко погіршилася": у ЗСУ розповіли про бої в Курській області

15:16

"Використовуємо у своїх інтересах": у ГУР натякнули на долю військовополонених із КНДР

15:14

Знадобиться один ключ: як перевести вікна на "зимовий" режим, щоб зберегти тепло

15:09

ЗСУ взяли в полон окупанта, який брав участь у розстрілах українських полонених

15:00

Білорусь перекинула до кордону з Україною армію та спецпризначенців - ЗМІ

14:53

Друг Яніса Тімми розповів, з ким Анна Сєдокова зраджувала чоловіка

14:46

Росіяни намагаються зайти на територію трьох областей України - ДПСУ

Реклама
14:23

Свіжі чи варені: як правильно зберігати гриби в морозилціВідео

14:23

Атака 1500 дронів на Україну: у британській розвідці повідомили про небезпеку

14:14

9 продуктів, які категорично не можна давати курям: варто знати усім господарямВідео

14:13

Головна загроза для ЗСУ на Покровському напрямку: з'явився тривожний прогноз

13:47

Секретний прийом з пральною машинкою: як швидко висушити одяг взимку

13:41

"Історія виборів - це історія спекуляцій": експерт оцінив новий варіант голосуванняВідео

13:37

"Значні проблеми": в ЗСУ оцінили наслідки удару по командному пункту РФ

13:31

Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

13:21

Шалено смачний салат Сета-Де-Поло: потрібно всього 1 пачка крабових паличок - рецепт

13:16

Підготовка мирних переговорів з Україною: у Путіна зробили заяву

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти