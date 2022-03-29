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Коли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посол

29 березня 2022, 09:31

Я не часто плачу, але після слів міністра фінансів Німеччини Лінднера сльози просто текли по обличчю, сказав посол України Андрій Мельник.

Андрій Мельник
Розмова з міністром фінансів ФРН Лінднером стала нокаутом - Мельник / germany.mfa.gov.ua

Після того, як Росія напала на Україну, міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер сказав, що українській державі "залишилося декілька годин". Глава Мінфіну ввічливо посміхався, ніби захоплення країни вже нібито вирішена справа, і назвав "безглуздими" постачання зброї Києву або відключення країни-агресора від SWIFT. Розмова стала нокаутом, сльози просто текли по обличчю. Про це заявив український посол Андрій Мельник.

У інтерв'ю Frankfurter Allgemeine він розповів про те, що після військового вторгнення Росії в Україну глава німецького Мінфіну Крістіан Лінднер визнав, що "Україні залишилося декілька годин". Міністр сидів з ввічливою посмішкою, ніби Київ вже програв.

За словами Мельника, тоді Берлін відмовив Україні в зброї і відключенні РФ від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT.

"Постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді", - сказав у той момент Лінднер.

Посол поділився емоціями. Після такої розмови він заплакав.

"У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так робити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером сльози просто текли по обличчю", - зізнався Андрій Мельник.

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін 24 лютого оголосив Україні війну. Об'єкти військової, цивільної інфраструктури та житлові квартали піддаються ракетним і авіаударам. Гинуть мирні люди.

Американські чиновники на умовах анонімності заявляли, що Київ вистоїть нібито тільки 96 годин. Однак сили оборони України героїчно відбивають атаки ворога вже більше 30 діб.

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що Росія готує новий наступ на територію України на Київському, Харківському напрямку та Донбасі.

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новини Німеччини Андрій Мельник новини України війна Росії та України
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