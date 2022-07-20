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Дипломат Мельник – політику ФРН Кречмеру: засуньте голову в морозильник і не потурайте Путіну

20 липня 2022, 14:08

Прем'єр Саксонії Кречмер раніше виступив за заморозку війни Росії проти України і продовження постачань російського газу до ФРН.

Мельник Путін
Дипломат Мельник розкритикував політиків у Німеччині за заяви на догоду главі РФ Путіну / Колаж Посольство України у ФРН, УНІАН

Колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія Міхаеля Кречмера, який раніше запропонував заморозити війну Росії проти української держави. Дипломат зазначив, що українці у відповідь виступають за те, щоб "засунути голову в морозильну камеру, щоб заморозити запалені фантазії".

У своєму Twitter-акаунті дипломат опублікував фрагмент заяви Кречмера, який закликав домовитися з Росією шляхом "заморозки" війни в Україні, і зазначив, що українці навряд чи згодні з такою ініціативою.

"Українці виступають за те, щоб" засунути голову (Кречмера) в морозильну камеру, щоб заморозити запалені фантазії", - зазначив Мельник.

Також він додав, що постійна риторика деяких німецьких політиків щодо Росії викликає вкрай негативні емоції.

"Ваше постійне потурання військовому злочинцю Путіну викликає огиду", - підкреслив Андрій Мельник.

Мельник звільнений з посади посла у ФРН і може стати заступником голови МЗС

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника з посади посла в Німеччині.

Німецьке видання Bild ще 4 липня повідомляло, що Мельник може залишити посаду посла у ФРН. За даними газети, роботу дипломата високо оцінюють у Києві, а Зеленський запропонував йому стати заступником міністра закордонних справ.

Критика послом Мельником політики Німеччини

Наприкінці березня посол України у ФРН Андрій Мельник розповів, що після повномасштабного нападу Росії німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер сказав йому в розмові, що українській державі "залишилося декілька годин".читайте такожШольц не хоче постачати Україні важке озброєння і тягне час - посол України у ФРН

За словами Мельника, Лінднер ввічливо посміхався, ймовірно, вважаючи, що захоплення країни нібито вже вирішена справа. При цьому, як казав український дипломат, Лінднер визнав безглуздими постачання зброї Києву або відключення Москви від SWIFT.

Український дипломат підкреслив, що розмова стала для нього нокаутом, після чого "сльози просто текли по обличчю".

У червні Мельник розкритикував політику Німеччини в останні десятиліття, в результаті якої, на його думку, Росія змогла розпочати найкривавішу з 1945 року війну у Європі. Як заявив український дипломат, ФРН майже догоджала Путіну, а Берлін завжди надавав йому підтримку.

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новини Німеччини Андрій Мельник війна Росії та України
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