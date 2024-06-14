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"Ніхто не хоче напружуватися": Загородній розкрив справжню суть західних політиків

Руслана Заклінська
14 червня 2024, 19:45
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Західні політики не особливо відрізняються від українських: ніхто не хоче напружуватися, сказав Тарас Загородній.
'Ніхто не хоче напружуватися': Загородній розкрив справжню суть західних політиків
Західні політики не особливо відрізняються від українських / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН, скріншот з YouTube

Західні політики не надто відрізняються від українських. Вони підтримують "формулу миру" Зеленського, але не хочуть виходити із зони комфорту. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Ніхто не хоче напружуватися. Ідеальна модель поведінки західного політика – співчувати українцям, переживати про те, як їх убивають, говорити гучні слова, "пиляти" міжнародну допомогу, яка видається для підтримки українських біженців", - розповів експерт.

За його словами, Україна змушує їх виходити із зони комфорту. Важливим досягненням було отримання дозволу на удари по території Росії.

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"Тепер, продавивши можливість бити по території РФ, потрібно вимагати від західних політиків, щоб вони змусили Росію зібрати манатки і шурувати на кордони 1991 року. Зрозуміло, вони особливо не хочуть цього робити, але це їхні проблеми", - наголосив Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Заява Путіна про мир та реакція на неї - подробиці

Нагадаємо, Путін висловив пропозицію щодо миру, заявляючи, що Україна має вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він обіцяв зупинити вогонь і розпочати переговори при виконанні цих умов, наголошуючи, що нібито інакше будуть інші варіанти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін відроджує нацизм. Російський лідер хоче, щоб Україна відмовилася від своїх окупованих територій, але він також хоче і українських неокупованих територій. Зеленський порівняв ці кроки зі стратегією Гітлера щодо Чехословаччини та попередив про небезпеку російської агресії.

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що заява Путіна про те, що для початку мирних переговорів з РФ ЗСУ мають вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії.

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