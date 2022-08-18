УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією - Бадрак

18 серпня 2022, 16:26

Визнання РФ країною-спонсором тероризму призведе до ізоляції Москви з відповідними наслідками.

Путін, НАТО
Деякі країни наразі бояться говорити вголос про знищення режиму Путіна - Бадрак / Reuters, УНІАН

Якщо США визнають РФ країною-спонсором тероризму, за Вашингтоном підуть інші держави. І тоді глава Кремля Володимир Путін стане міжнародним злочинцем. Ситуація може призвести до реального оформлення "антипутінської коаліції", після чого настане політична та економічна ізоляція Москви. Такі події можуть стати умовою знищення російського правлячого режиму. Сценарій представляє інтерес для НАТО, в деяких країнах вже подумують про зміну влади у Росії. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що НАТО зацікавлене не в прямому військовому конфлікті з РФ, а в сценарії, пов'язаному зі знищенням режиму у Москві іншими способами.

За його словами, якщо США визнають Росію країною-тероризмом, таке рішення ухвалять і інші держави формату Рамштайн. І тоді Путіна фактично визнають міжнародним злочинцем. Такі лідери, як президент Франції Макрон, або президент Туреччини Ердоган, вже задумаються перед тим, чи варто їм вести діалог з Путіним.

"Кремль неспроста заявив, що, якщо Сполучені Штати визнають Росію країною-спонсором тероризму, то він відразу розірве дипломатичні відносини з американцями. Днями Литва визнала Росію країною-спонсором тероризму. І якщо це ж зроблять США, виникне ланцюгова реакція, і, як мінімум, більшість держав формату Рамштайн вчинять аналогічно. І тоді вже не тільки Макрон або який-небудь інший лідер не телефонуватиме Путіну. Подумає, чи варто спілкуватися або зустрічатися з Путіним, і президент Туреччини Ердоган. Це можливо в ситуації, коли главу Кремля визнають міжнародним злочинцем", - вважає Бадрак.

На думку експерта, далі може бути сформована "антипутінська коаліція", після чого настане політична і економічна ізоляція Росії. Москва більше не зможе обходити санкції, як це раніше відбувалося.

"Визнання Путіна міжнародним злочинцем прямо пов'язане з можливістю реального оформлення антипутінської коаліції. Не юридичного її створення, а політичного. Можливо, в рамках Рамштайна. А, може бути, і частиною держав, які беруть участь у засіданнях Рамштайна.

"Поява такої коаліції призведе, по-перше, до політичної ізоляції, по-друге, до економічної ізоляції з контролем санкційної політики. Адже, незважаючи на те, що санкції діяли і до 2022 року, Москва чудово їх обходила і, зокрема, отримувала американську електроніку. Наприклад, для ракет 300 мм, розрахованих на реактивні системи залпового вогню Торнадо-С, Росія купувала саме американські мікрочіпи. Ситуація свідчить багато про що. Тепер всі ці процеси під пильною увагою, вивчаються з точки зору повного контролю над переміщенням таких технологій. І це важливо", - пояснив Бадрак.

У такій ситуації Захід може забезпечити знищення режиму Путіна без вступ у пряму війну з Кремлем. І якщо наразі у Альянсі поки безпосередньо не говорять про зміну Керівництв в Росії, то у низці держав, ймовірно, вже всерйоз про це думають, але поки не говорять про це вголос.

"НАТО за наступних обставин набагато цікавіше саме так протистояти Росії, а не вступати у війну з Путіним. Це умова знищення режиму. Вони поки не говорять прямо про знищення, ліквідацію або зміну політичного режиму, але, думаю, у низці держав Альянсу про це вже всерйоз подумують, просто побоюються говорити вголос", - підкреслив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Володимир Огризко казав, що Україні потрібно прагнути вступити до НАТО. Як вважає дипломат, тільки так Київ отримає гарантії безпеки і зброю для відбиття ворожої агресії.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що вступ НАТО у війну Росії з Україною є малоймовірним сценарієм. Альянс всіляко намагається уникнути прямого військового зіткнення з Москвою. Однак не можна виключати подібної ситуації у разі, якщо Лукашенко під диктовку Путіна розв'яже військову агресію проти країни-учасника блоку колективної безпеки Заходу.

Інші новини:

новини Росії НАТО Володимир Путін Валентин Бадрак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:30

Колишній чоловік Ірини Білик заступився за співачку на московській тусовці

17:20

Жодних компромісів з Росією, умова України - повернення земель у кордонах 1991 року - ДаніловВідео

17:10

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

17:05

"Не зможуть зробити це під кулями": Жданов пояснив, для чого Путіну потрібне перемир’яВідео

17:01

Зеленський провів зустріч з Гутеррішем: про що домовилисяВідео

Реклама
16:58

Економним господиням на замітку: навіщо обертати фольгою скляні банки

16:47

Візовий бан для росіян в ЄС: у Москві сталася істерикаВідео

16:35

Путініст Володимир Машков вперше відреагував на проукраїнську позицію доньки

16:30

Український телеканал вирізав всі епізоди з танцювального шоу, де була суддя Денисова, яка не підтримала Україну

16:26

НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією - БадракВідео

16:15

День прапора 2022: дата, історія державного символу України та привітання

16:06

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

16:06

У Криму знову масштабна пожежа: чорна палаюча хмара здіймається в небоВідео

16:06

40 українських зірок присвятили українській армії кавер-версію легендарного хіта Майкла ДжексонаВідео

15:54

Фотографувався в образі клоуна: ЗСУ відправили додому у мішку окупанта з БурятіїВідео

15:52

Кушанашвілі заступився за зацьковану в РФ Вайкуле, нагадавши про хворобу співачки

15:49

А Потап? Настя Каменських повернулася в Україну

15:36

У Польщі поліція скрутила п'яного росіянина, який кидався на медиків і кричав "Я люблю Путіна!"Відео

15:30

Відбулася зустріч Зеленського та Ердогана у Львові: що відомо

15:20

Ульотна закуска на зиму: чудовий рецепт за 30 хвилинВідео

Реклама
15:17

"Бавовни" буде багато: фонд Притули придбав супутник для ЗСУВідео

15:12

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

15:09

"Окупантам або в полон, або відступати": Жданов розповів, коли ЗСУ відіб'ють південь УкраїниВідео

15:06

Війська РФ готують резерви та мають намір вийти на адмінкордон Луганщини – ГайдайВідео

15:06

Може влаштувати другий Беслан: екстрасенс Макс Гордєєв зробив лячний прогноз на День незалежностіВідео

15:04

"Зупинити Путіна потрібно зараз": у США закликають Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMSВідео

14:52

Висувають абсурдні умови: РФ погрожує зупинити роботу ЗАЕСВідео

14:39

Яблучний Спас 2022 - привітання, сердечні картинки і листівки до свята

14:35

"У могилі немає праху Юри Шатунова": після похорону співака почався скандал

14:28

Учасник Холостячки здійснив камінг-аут і розповів про заручини з обранцем: Огневич відреагувала

14:19

Найкраща реклама війни: ЗСУ ліквідували окупанта, який знявся в ролику із закликом до росіян воюватиВідео

14:03

Паспорт з печаткою, де три букви і корабель: громадянина РФ не пустили з України до Румунії

14:02

Збирав гроші для українців: у Лондоні жорстоко вбили та пограбували 87-річного музиканта

13:50

Більше не буде "пустувати": ЗСУ ліквідували "добровольця"-окупанта на прізвище ШалуновВідео

13:49

Львівське рандеву Ердогана, Зеленського та Гутерріша: про що воно?Погляд

13:19

Вдарять у День Незалежності: РФ везе до кордону з Україною ешелони з ракетами до ЗРК С-300Відео

13:08

Зустріч Зеленського з Путіним може відбутися: у Росії заявили про готовність до переговорів - ЗМІВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 серпня 2022: Тільцям - пастка, Терезам - труднощі, Стрільцям - невдачіВідео

12:51

Колишній Мішель Еллерт відповів на хейт через свій візит до США під час війни

12:37

"Я вас ненавиджу": матір відомої української легкоатлетки загинула під час ракетного удару по ХарковуВідео

Реклама
12:29

Кремль "впивається кров'ю": Путін хоче перетворити Харків на Грозний-1996 - ПодолякВідео

12:26

Перелом у війні та "рятувальний круг" для України: астролог передрекла зміни восениВідео

12:19

Льотчики ЗСУ знатно "покришили" окупантів на Півдні: знищені десятки солдатів, склад і бронетехніка

12:04

Лоліта в Криму показала пухкий целюлітний зад

11:58

"У присязі немає пункту - гинути в чужій країні": елітні російські вояки відмовилася їхати в УкраїнуВідео

11:52

"Вдарять з трьох сторін": РФ може завдати ракетного удару по Україні в День незалежності - ЖдановВідео

11:41

День Незалежності: астролог спрогнозувала, що чекає Україну і українців після 24 серпняВідео

11:16

Гороскоп Таро на вересень 2022 для Козерогів, Водоліїв і Риб: що принесе перший місяць осеніВідео

11:15

"Шок-контент": Ксенія Мішина показала, чим займалася в юності

10:57

Дитину відкинуло на подвір'я: окупанти зробили круглою сиротою 12-річну дівчинку з ХарківщиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти