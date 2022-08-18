НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією - Бадрак

Деякі країни наразі бояться говорити вголос про знищення режиму Путіна - Бадрак / Reuters, УНІАН

Якщо США визнають РФ країною-спонсором тероризму, за Вашингтоном підуть інші держави. І тоді глава Кремля Володимир Путін стане міжнародним злочинцем. Ситуація може призвести до реального оформлення "антипутінської коаліції", після чого настане політична та економічна ізоляція Москви. Такі події можуть стати умовою знищення російського правлячого режиму. Сценарій представляє інтерес для НАТО, в деяких країнах вже подумують про зміну влади у Росії. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що НАТО зацікавлене не в прямому військовому конфлікті з РФ, а в сценарії, пов'язаному зі знищенням режиму у Москві іншими способами.

За його словами, якщо США визнають Росію країною-тероризмом, таке рішення ухвалять і інші держави формату Рамштайн. І тоді Путіна фактично визнають міжнародним злочинцем. Такі лідери, як президент Франції Макрон, або президент Туреччини Ердоган, вже задумаються перед тим, чи варто їм вести діалог з Путіним.

"Кремль неспроста заявив, що, якщо Сполучені Штати визнають Росію країною-спонсором тероризму, то він відразу розірве дипломатичні відносини з американцями. Днями Литва визнала Росію країною-спонсором тероризму. І якщо це ж зроблять США, виникне ланцюгова реакція, і, як мінімум, більшість держав формату Рамштайн вчинять аналогічно. І тоді вже не тільки Макрон або який-небудь інший лідер не телефонуватиме Путіну. Подумає, чи варто спілкуватися або зустрічатися з Путіним, і президент Туреччини Ердоган. Це можливо в ситуації, коли главу Кремля визнають міжнародним злочинцем", - вважає Бадрак.

На думку експерта, далі може бути сформована "антипутінська коаліція", після чого настане політична і економічна ізоляція Росії. Москва більше не зможе обходити санкції, як це раніше відбувалося.

"Визнання Путіна міжнародним злочинцем прямо пов'язане з можливістю реального оформлення антипутінської коаліції. Не юридичного її створення, а політичного. Можливо, в рамках Рамштайна. А, може бути, і частиною держав, які беруть участь у засіданнях Рамштайна.

"Поява такої коаліції призведе, по-перше, до політичної ізоляції, по-друге, до економічної ізоляції з контролем санкційної політики. Адже, незважаючи на те, що санкції діяли і до 2022 року, Москва чудово їх обходила і, зокрема, отримувала американську електроніку. Наприклад, для ракет 300 мм, розрахованих на реактивні системи залпового вогню Торнадо-С, Росія купувала саме американські мікрочіпи. Ситуація свідчить багато про що. Тепер всі ці процеси під пильною увагою, вивчаються з точки зору повного контролю над переміщенням таких технологій. І це важливо", - пояснив Бадрак.

У такій ситуації Захід може забезпечити знищення режиму Путіна без вступ у пряму війну з Кремлем. І якщо наразі у Альянсі поки безпосередньо не говорять про зміну Керівництв в Росії, то у низці держав, ймовірно, вже всерйоз про це думають, але поки не говорять про це вголос.

"НАТО за наступних обставин набагато цікавіше саме так протистояти Росії, а не вступати у війну з Путіним. Це умова знищення режиму. Вони поки не говорять прямо про знищення, ліквідацію або зміну політичного режиму, але, думаю, у низці держав Альянсу про це вже всерйоз подумують, просто побоюються говорити вголос", - підкреслив Валентин Бадрак.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Володимир Огризко казав, що Україні потрібно прагнути вступити до НАТО. Як вважає дипломат, тільки так Київ отримає гарантії безпеки і зброю для відбиття ворожої агресії.

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак заявив, що вступ НАТО у війну Росії з Україною є малоймовірним сценарієм. Альянс всіляко намагається уникнути прямого військового зіткнення з Москвою. Однак не можна виключати подібної ситуації у разі, якщо Лукашенко під диктовку Путіна розв'яже військову агресію проти країни-учасника блоку колективної безпеки Заходу.

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