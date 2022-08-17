"Це головні ворота": у Зеленського заявили про необхідність знищити Кримський міст

Кримський міст необхідно знищити-Подоляк / колаж фото ОПУ, Reuters

Україна всерйоз розглядає питання знищення Кримського моста, який Росія побудувала вже після анексії півострова. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardia.

Він назвав цей міст незаконною спорудою, через яку проходить величезна кількість військової техніки для війни проти України.

Подоляк переконаний, що такі "основні логістичні артерії" необхідно знищувати.

"Це незаконне будівництво і головні ворота для поставок російської армії в Крим. Такі об'єкти мають бути знищені", - підсумував Подоляк.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кримський міст може бути знищений ЗСУ одним пострілом. За його словами, для цього потрібно, щоб удар був нанесено в той момент, коли по ньому буде їхати поїзд з російськими боєприпасами.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що якщо окупанти РФ вважають Україну нібито винною в ситуації з "нападом" на штаб Чорноморського флоту безпілотника, вони повинні бути стурбовані ситуацією з Кримським мостом. Він порадив їм бігти цією естакадою.

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