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Перелом у війні в Україні ще не відбувся: експерт назвав причини

16 серпня 2022, 16:01

Існує всього 5 ознак, які можуть вказувати на те, що перелом відбувся.

Перелом у війні в Україні ще не відбувся: експерт назвав причини
Перелом у війні в Україні ще не відбувся / Колаж фото УНІАН

У війні проти України, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, ще не відбувся перелом. Існує всього 5 ознак, які можуть вказувати на те, що перелом відбувся. Про це заявив старший співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов в інтерв'ю Юлії Латиніній.

"З моєї точки зору перелом у війні ще не настав. Тут є ще одна важлива річ: сказати, що настав перелом, завжди можна тільки постфактум. Тобто перебіг подій спрогнозувати дуже важко", - пояснив Ілларіонов.

За його даними, серед ознак перелому у війні є три бажані та дві необов'язкові. Серед обов'язкових він називає:

  • звільнення значної кількості окупованих територій;
  • деокупація територій та відсутність можливості їх повторної окупації;
  • перехід стратегічної ініціативи від однієї сторони до іншої.

"Два бажаних, але необов'язкових, критерії називаються так: 1) наявність явної переконливої перемоги з одного боку та явної поразки - з іншого; 2) співвідношення втрат", - додав Ілларіонов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник заявив, що війна в Україні може перейти у фазу затяжних бойових дій. Він також зазначив, що війна має кілька фаз - початок, розвиток успіху, закріплення успіху і завершення фази операції. За його даними, зараз Україна перебуває на стадії закріплення успіху.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж вважає, що перелом у війні в Україні може наступити вже за лічені тижні- у період з кінця серпня до середини вересня. За його даними, Збройні сили України проведуть контрнаступ, який дасть можливість звільнити території.

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війна в Україні російське вторгнення Переломний момент
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