Стратегія залишиться: Клімкін розповів, як довго Росія зможе вести війну

Путін ухвалюватиме рішення про війну, обираючи один з нескольктх варіантів - Клімкін/ Reuters, УНІАН

Тривалість війни в Україні залежатиме від рішення Путіна і того, наскільки він готовий виснажувати російську економіку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Або він вибере можливість перегрупування і перезавантаження російської економіки в мобілізаційний режим, що вже відбувається в Росії, або буде намагатися виторгувати паузу і чекати нову американську адміністрацію. А також того, що в Європі під тиск потраплять політичні еліти, які нас послідовно підтримують. Він вже говорив про це неодноразово", - переконаний Клімкін.

За його словами, обидва варіанти можливі і рішення, швидше за все, буде прийматися Путіним тактично.

"Буде кілька варіантів і він буде дивитися, який з них є оптимальним. Я не думаю, що у нього самого є зараз рішення, що він буде робити в найближчі рік-два", - говорить Клімкін. І додає, що варіант того, що війна в Україні може тривати до 2024 року з загасаннями, цілком імовірний.

Водночас, вважає дипломат, відсторонення Путіна від влади навряд чи зможе зупинити бойові дії в Україні.

"Сьогодні в Росії немає жодного політика, який мав би хоч якусь ступінь симпатії до України. Вони всі розглядають нас як ворогів і прекрасно розуміють, що існування незалежної демократичної України є запереченням російської моделі, як би ми її не називали — режиму, нової реінкарнації імперії, Радянського Союзу. Тому вони послідовно намагатимуться зруйнувати Україну, незалежно від того, що відбуватиметься у випадку, якщо Путіна не буде при владі", - каже Клімкін.

За його словами, тактика РФ може змінитися, але стратегія залишиться такою самою. "Ми повинні підготуватися до того, що значний період будемо жити поруч з ворожою реальністю. Навіть якщо Росія розпадеться і від неї відокремляться Якутія, Камчатка, то та частина, яка залишиться, не буде менш ворожою до України. Я, наприклад, прогнозую, що вона буде ще більш ворожою. І потрібно підготуватися на перспективу, що ми - частина західного світу і що інтеграція в західний світ є найкращою гарантією нашої безпеки", - говорить Клімкін.

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