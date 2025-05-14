"Нічого буде сказати московським рабам": що не дає Путіну піти на перемир'я

Російський диктатор хоче продовжувати війну і захоплювати українські території.

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Чому Путін не хоче припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот із відео

Про що говорить Огризко:

Путіну невигідне припинення вогню навіть на 30 днів

РФ готуватиметься до нового наступу

30-денне припинення вогню неприйнятне для Росії. Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна тривала. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він переконаний, що припинення вогню означатиме, що жодна з цілей Путіна не була досягнута.

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"Немає денацифікації, немає демілітаризації тощо. Все з точністю до навпаки. Що тоді Путін буде говорити своїм московським рабам? Йому нічого буде сказати", - каже Огризко.

Експерт додав, що росіяни хочуть захопити все більше українських територій і планують нові наступальні дії. Усе це стане неможливим, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну.

Згодом високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що Росію на переговорах може представляти не Путін, а міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, однак Путін не поспішає цього робити.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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