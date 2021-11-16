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Аваков про Зеленського: "Посіпаки і негідники в вушка вкладають різні речі"

16 листопада 2021, 14:31

Колишній міністр внутрішніх справ України розповів, чому звільнився з Кабміну.

Арсен Аваков
Аваков продовжує критикувати політику Зеленського / УНІАН

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що змушений був подати у відставку через те, що в його відносинах з президентом Володимиром Зеленським залишилося "мало можливості в дискусії".

Як заявив Аваков в інтерв'ю Українській правді, він повинен був "переступати межі", які були для нього неприйнятні.

"Я завжди говорив, що у цього президента буде лежати моя заява на його столі в будь-який момент часу. Чому? Тому що цього разу я не став політичним призначенцем", - заявив Аваков.

Він нагадав, що його партія не виграла вибори, і Зеленський його запросив "керувати абсолютно конкретною областю".

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"Коли я побачив, що в наших відносинах залишилося мало можливості в дискусії, побачив, що повинен переступати якісь межі, які для мене неприйнятні... Коли побачив, що у президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілого ряду речей. Коли кількість посіпак і негідників, які в вушка вкладають різні речі перевалило за межу, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися. Прийшов до Президента, ми дуже по-дорослому поговорили і домовилися, що я йду. Все", - розповів Аваков.

За його словами, умов для відставки він жодних не висував.

читайте такожЗеленському приготуватися, або Чому Аваков заговорив"Президент зробив мені пропозицію: давай позаймаєшся іншою роботою, назвав кілька конкретних позицій. Я сказав: "Слухайте, давайте я відпочину, може, мені сподобається у відпустці. Ви, може, передумаєте. Тому давайте почекаємо". Так і сталося. І я не хочу йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, мабуть, в Офісі президента такого гарячого бажання не виникло", - заявив екс-міністр.

Аваков після відставки

Політолог Петро Оліщук в колонці для Главреда раніше писав, що поява Авакова після тривалого мовчання може бути засобом тиску на владу. Однак про реальне повернення в політику мова поки не йде, вважає він.

Нагадаємо, Арсен Аваков пішов з посади міністра в середині літа. Протягом декількох місяців він був осторонь від публічної політики, але кілька тижнів тому несподівано він розкритикував кадрову політику Зеленського і його оточення в ефірі телеканалу "Україна 24". Також він закликав "старих" політиків об'єднуватися.

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