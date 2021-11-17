Зеленський з келихом пива вболівав за збірну України на Чемпіонаті світу 2022 в одному з пабів Києва

Зеленський вболівав за збірну України в пабі в центрі Києва / скріншот

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада вболівав за збірну України з футболу у звичайному пабі в Києві. Жителі міста в соцмережах діляться світлинами з главою держави.

Президента помітили з келихом світлого пива в столичному пабі Pepper's Club, розташованому поруч зі станцією метро Арсенальна.

Судячи з фотографій, опублікованих в Instagram, за одним столиком із Зеленським сиділи керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, охоронець та інші.

Фото instagram.com/carsexpertukraine

Фото instagram.com/mollykurtova

Зазначимо, Київ на даний момент перебуває у "червоній" зоні карантину, тому робота пабів, ресторанів та інших закладів громадського харчування можлива лише за умови повної вакцинації від коронавірусу всього персоналу та відвідувачів.

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Сам президент на своїх сторінках у соціальних мережах та месенджерах не розповідав, що підтримував українських футболістів у пабі. Після закінчення матчу в його телеграм-каналі з'явився допис, присвячений перемозі збірної.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили в плей-офф, де боротисмутья за вихід на Чемпіонат світу 2022. Цих хлопців ми несамовито підтримуватимемо і зірвемо глотку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці хлопці - збірна України з футболу!"- написав увечері у вівторок Зеленський і опублікував фото збірної.

Збірна України з футболу / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, 16 листопада збірна України з футболу зуміла пробитися в плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 На виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.

Також в плей-офф ЧС-2022 з другого місця пробилися Португалія, Швеція, Шотландія, Уельс, Північна Македонія, Росія й Туреччина. Також через Лігу націй до стикових матчів потрапили Чехія та Австрія.

Жеребкування плей-офф на ЧС-2022 пройде 26 листопада.

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