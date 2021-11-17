Зеленський з келихом пива вболівав за збірну України на Чемпіонаті світу 2022 в одному з пабів Києва

16 листопада президента помітили в столичному пабі Pepper's Club біля станції метро Арсенальна. Разом із Зеленським був Андрій Єрмак і Кирило Тимошенко.
Президент України Володимир Зеленський 16 листопада вболівав за збірну України з футболу у звичайному пабі в Києві. Жителі міста в соцмережах діляться світлинами з главою держави.
Президента помітили з келихом світлого пива в столичному пабі Pepper's Club, розташованому поруч зі станцією метро Арсенальна.
Судячи з фотографій, опублікованих в Instagram, за одним столиком із Зеленським сиділи керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, охоронець та інші.
Зазначимо, Київ на даний момент перебуває у "червоній" зоні карантину, тому робота пабів, ресторанів та інших закладів громадського харчування можлива лише за умови повної вакцинації від коронавірусу всього персоналу та відвідувачів.
Сам президент на своїх сторінках у соціальних мережах та месенджерах не розповідав, що підтримував українських футболістів у пабі. Після закінчення матчу в його телеграм-каналі з'явився допис, присвячений перемозі збірної.
"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили в плей-офф, де боротисмутья за вихід на Чемпіонат світу 2022. Цих хлопців ми несамовито підтримуватимемо і зірвемо глотку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці хлопці - збірна України з футболу!"- написав увечері у вівторок Зеленський і опублікував фото збірної.
Нагадаємо, 16 листопада збірна України з футболу зуміла пробитися в плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 На виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.
Також в плей-офф ЧС-2022 з другого місця пробилися Португалія, Швеція, Шотландія, Уельс, Північна Македонія, Росія й Туреччина. Також через Лігу націй до стикових матчів потрапили Чехія та Австрія.
Жеребкування плей-офф на ЧС-2022 пройде 26 листопада.
Читайте також:
- На селфі Зеленського зі спортзалу помітили "зраду" з РФ
- Російська біатлоністка переходить до збірної України і чекає на указ Зеленського
- Расистський скандал в УПЛ: у провідного гравця Динамо та збірної України можуть бути серйозні проблеми