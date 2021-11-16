Зеленський та Порошенко втрачають підтримку: кого українці бачать новим президентом

З'явилися нові дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" / УНІАН

Якби вибори президента України пройшли в середині листопада 2021 року, то в першому турі нинішній глава держави Володимир Зеленський набрав би 23,1% серед тих, хто визначився з вибором.

У порівнянні з кінцем жовтня (25,1%) рейтинг чинного президента знизився на 2%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Володимиром Зеленським слідує Петро Порошенко - його підтримали б 13,3% респондентів (наприкінці жовтня - 14,1%), Юлія Тимошенко - 10,9% (наприкінці жовтня - 10,1%), Юрій Бойко - 9,2%, (наприкінці жовтня - 9,5%), Дмитро Разумков - 8,3%, (наприкінці жовтня-7,3%).

Президентський рейтинг / ratinggroup.ua

Рейтинг партій

Список очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 18,0% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

"Європейська солідарність" - 13,9%,

"Опозиційна платформа - за життя" - 10,7%,

"Батьківщина" - 10,1%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Разумкова "Розумна політика" підтримують 7,9%, "Сила і честь"- 6,4%, партію Мураєва "Наші"- 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,5%,"УДАР Віталія Кличка"- 3,7%, партію Шарія - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

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