"Тисяча Зеленського" може спричинити подорожчання абонементів в спортзали та квитків в кіно

У НБУ заявили, що виплати за вакцинацію не вплинуть на інфляцію / УНІАН

Анонсована Урядом України виплата компенсації за вакцинацію від коронавірусу може спровокувати зростання цін на послуги в галузі культури та спорту, проте це не вплине на інфляцію.

Такий прогноз озвучив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє Forbes.ua. За оцінками НБУ, збільшення кількості вакцинованого населення все одно матиме більше позитивного впливу на економіку, оскільки це дасть можливість уникнути нового локдауну.

Разом з тим експерт упевнений, що ці гроші [тисяча Зеленського – ред.] можуть спровокувати зростання цін на послуги в тих сферах, в яких можна буде витратити отримані виплати. Так, подорожчати можуть абонементи спортклубів, квитки на концерти і в кіно і т. д. в цілому вартість таких послуг може вирости на 5-10%, так як ці галузі страждають від недозавантаження.

Заступник голови НБУ також зазначив, що можливо подорожчають послуги авіації та залізниці.

"У масштабах економіки ці суми незначні. За нашими оцінками, вплив програми обсягом 6 млрд грн на горизонті в 12 місяців може скласти 0,1–0,2% ВВП", – додав Ніколайчук.

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Гроші за вакцинацію: що запропонував Зеленський

Як повідомляв Главред, 15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров уточнив, що щеплені двома дозами COVID-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

У Раді по-різному відреагували на "тисячу Зеленського". Так, нардеп "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила, що ініціатива президента з виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. Також, на її думку, "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово якось стимульовані".

Ексспікер Ради Дмитро Разумков ж вважає, що сама ідея непогана, але рішення обмежити використання цих коштів – це знущання з людей. Особливо над пенсіонерами, які могли б витратити гроші на їжу і ліки.

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