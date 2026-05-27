Зеленський відправив листа Трампу з проханням: про що у ньому йшлося

Президент наголосив на дефіциті систем протиповітряної оборони на тлі нових погроз РФ.

Зеленський попросив у Трампа допомоги

Президент України Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу листа, у якому повідомив про дефіцит систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє Kyiv Independent.

Зеленський наголосив на посилення масованих повітряних атак та погроз новою хвилею ударів великої дальності по Києву.

"У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших друзів. У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати", — йдеться у листі.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив передачу листа щодо нестачі засобів ППО.

"Правда, президенту США та Конгресу, там два адресати", – сказав Литвин.

Запасів перехоплювачів Patriot та інших систем може бути мало для протистояння атак.

У листі також говорилось про труднощі із забезпеченням зброєю в рамках програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

"Нинішні темпи поставок у рамках програми PURL вже не відповідають реальності загрози, з якою ми стикаємося. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет", - говориться в листі.

Як повідомлялося раніше, росіяни знову почали готуватися до комбінованої атаки на Україну. Підвищена небезпека зберігається в ряді областей, включаючи Київську та Одеську. Регіони можуть опинитися під атакою ракет і дронів.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти анонсували нові удари по Києву з конкретними цілями атак. У МЗС Росії заявили про систематичні удари по підприємствах ВПК і центрах прийняття рішень у Києві та закликали іноземців покинути столицю України.

Як раніше повідомляв Главред, зафіксовано занадто багато ракет під час руйнівної атаки РФ на столицю 24 травня. Українська ППО не впоралася з такою кількістю ракет. Водночас, що стосується атаки дронами, то Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя.

Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

