США більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Ключові тези:

Зеленський обговорив переговори з лідерами Є3

Україна чекає на відповідь США щодо нових зустрічей

Вашингтон зосереджений на ситуації з Іраном

Президент України Володимир Зеленський обговорив переговорний формат Е3 з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, до кінця тижня може бути оновлення щодо готовності США.

Як розповів Зеленський у відеозверненні, багато що залежить від розвитку ситуації з Іраном, оскільки США зараз зосереджені на цьому.

"Ми робимо все, щоб активізувати нашу дипломатію, наблизити закінчення війни, це наш перший пріоритет — очевидний. Україна завжди прагне, щоб Європа була в переговорах, щоб європейський голос точно був врахований. Питання, як саме ми разом приведемо ситуацію до миру, який буде надійним, гідним. Ми домовилися про зустріч на рівні наших радників з національної безпеки", — заявив він.

Президент підкреслив, що зараз необхідно зробити все, щоб активізувати дипломатію.

"Я очікую відповіді й від американської сторони — щодо можливих форматів і графіку зустрічей", — додав Зеленський.

Мирні переговори — останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили занепокоєння з приводу нової перешкоди для миру в Кремлі, підкреслюючи необхідність підтримувати переговорний процес активним попри нинішні складнощі. Ці лідери продовжують закликати до дипломатичного діалогу. Важливість спільних зусиль не втрачає актуальності.

Також Олександр Лукашенко заявив про свою готовність сприяти діалогу та підкреслив важливість візиту до Білорусі для переговорів в Україні. Цей візит став важливим елементом у спробах знайти спільну мову щодо конфлікту. Обидві сторони мають намір продовжувати роботу.

Як раніше повідомляв Главред, Китай після переговорів із США визначив свою позицію щодо питання завершення війни в Україні. Цей крок став важливим міжнародним сигналом, який може вплинути на динаміку подальших переговорів. Важливість думки Китаю складно переоцінити в нинішніх умовах.

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

