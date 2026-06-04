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Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про "Орешник"

Ангеліна Підвисоцька
4 червня 2026, 22:57оновлено 5 червня, 00:07
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Російський диктатор зробив низку цинічних заяв щодо війни в Україні під час зустрічі з інформаційними агентствами.
Володимир Путін
Володимир Путін зробив низку цинічних заяв / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що сказав Путін:

  • РФ не може довіряти Європі
  • Путін назвав причину удару "Орешником" по Білій Церкві та "ДНР"
  • Путін хоче контролювати весь Донбас

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку цинічних заяв про війну в Україні. Це сталося на зустрічі диктатора з інформагентствами.

"Готовий до переговорів"

Путін раптово заявив, що готовий до переговорів і навіть нібито готовий на компроміси. Однак при цьому він все ще хоче забрати собі весь Донбас.

відео дня

"По-перше, одне інше не виключає — контролювати весь Донбаський регіон і укласти "угоду" — не суперечить одне одному", — сказав Путін.

При цьому Путін почав стверджувати, що Україна нібито не готова до припинення вогню. А причиною він називає внутрішньополітичну боротьбу.

"Якщо там встановиться мир, внутрішньополітична боротьба, боротьба за владу в Києві та економічна ситуація на цьому тлі кардинально загостряться. У мене таке враження, що насправді правлячі кола не зацікавлені в реальному припиненні бойових дій. Тому що тоді люди, які перебувають при владі, навряд чи матимуть якісь хороші перспективи для утримання влади", — сказав Путін.

Путін заявив про перевагу російського ракетного арсеналу

Володимир Путін стверджує, що в України немає таких ударних сил, як у Росії. Йшлося про гіперзвукові крилаті ракети. Також він натякнув на ядерну зброю.

При цьому він визнав ефективність українських далекобійних безпілотників, які постійно завдають ударів по території РФ. Однак диктатору було складно визнати, що це успіх саме України, тому він знову згадав про Захід.

"Захід надає Україні більшу кількість дронів, деякі з яких, на жаль, прориваються на територію Росії ... Росія буде зміцнювати ППО, Росія має, а Україна такої системи не має", - сказав він.

Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про
Звідки росіяни запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Діалог з Європою

Путін стверджує, що Москва не відмовляється вести переговори з Європою. Але при цьому він називає країни "посередниками", які виступають за "стратегічну поразку Росії".

"Росія не може довіряти як посередникам людям, які стверджують про необхідність стратегічної поразки РФ. У цьому проблема", — заявив диктатор.

Думка Путіна про ситуацію на фронті в Україні

Російський диктатор стверджує, що в ЗСУ нібито високий рівень дезертирства і "величезні втрати". Путін намагався переконати, що щомісячні втрати України нібито становлять 40 тисяч осіб.

"Щомісяця ЗСУ втрачають 20 тис. осіб через дезертирство", — заявив він.

При цьому він вигадав, що Росія змогла захопити майже весь Донбас і не тільки.

"Росія повністю взяла під контроль територію ЛНР і понад 85% території ДНР. За останній час російська армія взяла під контроль близько 2440 кв. км", — стверджує Путін.

Удар "Орешником" по гаражах у Білій Церкві

Володимир Путін вигадав причину удару балістичною ракетою "Орешник" по гаражах у Білій Церкві. Він стверджує, що це зробили, тому що "було зручно подивитися на результати".

Путін видав нову маячню про війну та переговори, але неочікувано сказав правду про
"Орешник" / Інфографіка: Главред

Тим самим Путін лише підтвердив, що він використовував заборонену зброю проти цивільних. Крім цього, він зізнався, що саме Росія завдала удару "Орешником" по окупованій території в Донецькій області.

"Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району "ДНР" (террористическая организация. - ред.) у периметрі основного укріплення... Це не бойове застосування. У нас взагалі на території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова застосування "Орешника", — зазначив він.

РФ може завдати удару "Орешником" по Києву — думка полковника

Російські окупанти погрожують ударами ядерною зброєю по Києву. Однак такий сценарій можна виключити. Про це в інтерв’ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Водночас росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву ракетою "Орешник".

"Але! Під час атаки 24 травня одна взагалі не долетіла, а друга чомусь полетіла в Білу Церкву", - додав Жданов.

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Ордер на арешт Володимира Путіна

Ордер на арешт Володимира Путіна — ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російського уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Белової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

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