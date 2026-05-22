Тристоронні переговори між Україною, Росією та США призупинено – Рубіо

Тристоронні переговори між Україною, РФ та США призупинено

США більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, пише УНІАН.

За його словами, Вашингтон долучився до переговорного процесу, оскільки залишався чи не єдиною стороною, здатною підтримувати діалог як з Києвом, так і з Москвою.

"Ми втрутилися, тому що були єдиними, з ким могли спілкуватися і росіяни, і українці. На жаль, ці переговори не дали результатів", — зазначив Рубіо.

Він також спростував інформацію про те, що США нібито тиснули на Україну і змушували її займати певну позицію під час переговорів.

"Чутки про те, що США змушують Україну займати ту чи іншу позицію, були неправдивими витоками інформації і не відповідають дійсності", — підкреслив держсекретар.

При цьому Рубіо заявив, що Вашингтон готовий знову долучитися до переговорного процесу, якщо побачить реальні перспективи для досягнення результату.

"Якщо ми побачимо можливість провести переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути успішними, ми готові взяти на себе цю роль", — повідомив він.

За словами глави американської дипломатії, наразі таких переговорів не ведеться, проте США сподіваються, що в майбутньому сторони зможуть повернутися до дипломатичного шляху врегулювання.

"Ця війна може закінчитися тільки шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою жодної зі сторін, принаймні з традиційної точки зору визначення військових перемог", — резюмував Рубіо.

Про особу: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо — американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року — сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, швидше за все, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", – пише видання The New York Times.

