"Не кіпішуйте": Кулеба пояснив заяву Держдепу щодо зменшення допомоги Україні

Рівень військової підтримки України з боку США може бути зменшений тільки після того, як країна стане на ноги, вважає глава МЗС Дмитро Кулеба.

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США не знизять рівень військової підтримки України у 2024 році - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки зменшать допомогу Україні тільки після того, як Київ зможе обійтися без такої підтримки. Рівень допомоги в 2024 році не знизиться, тому для паніки приводів немає. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram він розповів про те, що цього року США не знизять рівень військової допомоги Україні. Підтримка може бути зменшена тільки тоді, коли Київ зможе міцно стояти на ногах.

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"Мова не йде про 2024 рік. Державний департамент сказав, що коли Україна міцно встане на ноги, буде достатньо зброї і ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", - пояснив ситуацію Кулеба.

За його словами, представник Держдепу Міллер і сам визнав, що Україна поки що не здатна самостійно себе підтримувати у військовому плані в потрібних обсягах. Приводів для паніки немає.

"Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії і депресії", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Військова допомога Україні від США

У Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні - зокрема, 3 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що США не можуть фінансувати військову підтримку Києва, доки за це не проголосує Конгрес. Тільки після цього Вашингтон зможе виділити нові пакети допомоги.

Представник Держдепу Меттью Міллер заявив, що США не завжди зможуть підтримувати фінансування військової допомоги Україні на рівні 2022-2023 років. Штати допоможуть Києву побудувати власну військово-промислову базу, яка повинна покрити потреби в озброєннях.

Речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи ці слова, сказав, що Штати добре розуміють критичну потреба України в озброєннях для перемоги.

"Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, щоб ми здобули перемогу", - резюмував Ніколенко.

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