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"США хочуть зменшити військову допомогу Україні": в МЗС відповіли на гучну заяву Деждепу

Альона Вороніна
5 січня 2024, 19:13
Процес надання військової допомоги "трансформують". Такі зміни будуть спрямовані на те, щоб допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.
Метью Миллер, военная помощь, Олег Николенко
У МЗС пояснили заяву речника Держдепу щодо "зменшення" постачання зброї Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Олег Ніколенко

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву речника Держдепу США Метью Міллера, який раніше заявив, що Вашингтон не підтримуватиме військове фінансування України на рівні 2022-23 років.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що заяву Міллера не потрібно сприймати як намір Сполучених Штатів зменшити підтримку України. Про це він сказав у коментарі "Європейській правді".

Міллер напередодні під час брифінгу сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-23 років. Він пояснив це тим, що США будуть намагатися допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу. Тому йдеться про те, що замість постачання нашій державі готової зброї Вашингтон буде допомагати виготовляти її в Україні.

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Ніколенко прокоментував таку заяву речника Держдепу і зазначив, що це не означає намір зменшити підтримку України.

"Під час контактів на всіх рівнях США демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення нашої держави всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, аби ми здобули перемогу", – зазначив речник МЗС.

Він пояснив, що Міллер мав на увазі трансформацію допомоги у тих випадках, коли наша держава самостійно справлятиметься зі своїми потребами.

Також Ніколенко наголосив, що допомога Україні – це не благодійність, а інвестиція США у власну безпеку.

"А допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", – сказав речник МЗС України.

Військова допомога Україні

Раніше у Байдена зробили важливу заяву про військову допомогу Україні. У Білому домі акцентували на важливості додаткового фінансування військової допомоги Україні з боку США на тлі масованих ракетних атак країни-агресора Росії. Як заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Також раніше повідомлялося, що Пентагон готовий передати Україні зброю на $4,2 млрд, але є умова. Спікер Міноборони США Патрік Райдер пояснив, що всі кошти, виділені на допомогу Україні за президентською програмою (PDA), вже витрачені. У Пентагону є формальні повноваження для того, щоб передати Україні зброю на суму 4,2 млрд доларів, однак для цього необхідне рішення Конгресу, оскільки Україна перебуває у стані війни.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили "план Б" за відсутності допомоги. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "план А" – це постачання зброї західними союзниками, а "план Б" – заохочення інвестицій у військове виробництво України з боку партнерів, а також і з боку держави.

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війна в Україні МЗС України військова допомога вторгнення Росії
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