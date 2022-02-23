Нардепи перейшли на режим роботи в умовах НП

Рада переходить у режим роботи на час НС / УНІАН

Народні депутати проголосували за переведення парламенту в режим роботи в умовах надзвичайного стану. Документ підтримали 342 парламентарі, інформує офіційний портал Ради.

Законопроект про роботу Ради в умовах надзвичайного та/або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Згідно з документом, Рада продовжить роботу в звичайному режимі з урахуванням таких особливостей:

парламент працює в режимі пленарних засідань, включаючи роботу в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях і групах;

позачергові пленарні засідання Ради проводяться за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій або груп;

засідання Погоджувальної ради скликаються спікером Верховної Ради (першим заступником або виконуючим обов'язки заступника голови Парламенту).

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данилов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах прийматимуться обласними комісіями.

Рішення схвалене у зв'язку з визнанням Росією" ДНР " та " ЛНР " і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

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При цьому Данилов сказав, що в Україні поки не збираються вводити воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні істотно не відіб'ється на житті людей і роботі бізнесу.

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